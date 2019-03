Antalis : Présentation des résultats annuels 201829/03/2019 - PDF - 2.35 Mo

Avertissement

En assistant à la réunion au cours de laquelle est commentée cette présentation ou en lisant le présent document, vous reconnaissez avoir pris pleinement connaissance de cet avertissement et être lié par son contenu et ses restrictions :

Les informations figurant dans ce document ne doivent être appréciées qu'à la date de ce document et Antalis ne reconnait, en dehors des cas prévus par la loi, aucune obligation ou engagement de présenter une mise à jour ou une révision de ces informations afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels elles sont basées. Ces informations ne doivent être considérées ni comme un conseil d'investissement ni comme constitutives d'une offre portant sur les actions de la société.

Certaines informations communiquées dans cette présentation contiennent ou peuvent contenir des indications sur les objectifs du groupe ou des déclarations à caractère prospectif. Celles-ci peuvent être identifiées par l'emploi du conditionnel et de mots tels que « souhaite », « s'attend à ce que », « anticipe », « dans le futur », « a l'intention de », « projette », « croit », « estime » et d'autres expressions similaires.

Fondées alors sur des hypothèses qui peuvent s'avérer inexactes, elles ne constituent pas des prévisions, ne sont en aucun cas des garanties que les faits et données énoncés se produiront ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés pourraient s'avérer erronées. Les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement des objectifs formulés ou des résultats induits par les informations prospectives contenues dans cette présentation.

Les performances futures de la société sont soumises à différents risques et incertitudes, la plupart étant difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la société. Ces risques ou incertitudes incluent ceux cités et identifiés au chapitre 5 « Facteurs de risques » du document de référence d'Antalis qui a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le n°R.18-055 2018 le 11 juillet 2018 et qui est disponible sur le site de l'AMF (www.amf- france.org) et sur celui de la société (www.antalis.com).