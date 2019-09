Antalis : Résultats du 1er semestre 2019

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 30 septembre 2019

Résultats du 1er semestre 2019

Résistance des performances opérationnelles, en données et à méthodes comptables comparables, dans un contexte de marché défavorable

Chiffre d'affaires à 1 072 M€ en baisse de 5,4 % en données comparables (-9 % en données publiées)

en baisse de 5,4 % en données comparables (-9 % en données publiées) Marge brute à 261 M€ en repli de 5,5 % en données comparables (-8,7 % en données publiées); résistance du taux de marge brute à 24,4 % (+0,1 point)

en repli de 5,5 % en données comparables (-8,7 % en données publiées); Contribution de l'Emballage et de la Communication Visuelle à la marge brute totale en progression de 2 points à 39 %

EBITDA à 30,1 M€ en recul de -9,9 % en données et à méthodes comptables comparables (-16,4 % en données publiées) ; taux de marge d'EBITDA à 2,8 % (-0,3 point)

en recul de -9,9 % en données et à méthodes comptables comparables (-16,4 % en données publiées) ; (-0,3 point) Amélioration de l'endettement financier net à 318 M€ (-4,1 %)

Données financières après application de la norme IFRS 16

EBITDA à 51 M€

Résultat net en perte de 27 M€ incluant 25 M€ de charges non récurrentes nettes

Endettement financier net à 434 M€

Révision des objectifs pour l'exercice 2019

En données et à méthodes comptables comparables, recul attendu du chiffre d'affaires entre 6 % et 7 % et marge d'EBITDA comprise entre 2,7 % et 2,9 %

Hervé Poncin, Directeur général d'Antalis a déclaré : «Lors du 1er semestre 2019, les performances opérationnelles de notre groupe ont été affectées par la baisse des volumes en Papiers dans un marché en recul d'environ 7 % et par la défaillance d'un de nos fournisseurs de papiers graphiques et recyclés. En conséquence, les ventes du groupe sont en baisse de 5,4 % en données comparables. Dans ce contexte, nous avons continué d'adapter notre organisation à l'évolution de la demande et réduit de manière importante notre base de coûts fixes, en particulier dans le domaine logistique et commercial. La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 2,8 %. Sur le 2nd semestre, dans un contexte économique mondial difficile, le chiffre d'affaires d'Antalis devrait continuer de reculer dans le secteur Papiers dans un contexte déflationniste, compensé partiellement par l'impact positif des nouvelles gammes de papier recyclé et la relance des papiers de création. Le groupe devrait en outre continuer de bénéficier de la résistance de l'Emballage qui représente avec le secteur de la Communication Visuelle une contribution à la marge brute totale d'Antalis de 39 % au 1er semestre 2019, en augmentation de 2 points par rapport au 1er semestre 2018. »

Compte de résultat consolidé (indicateurs opérationnels à méthodes comptables constantes)

Le conseil d'administration d'Antalis a arrêté les comptes du 1er semestre 2019.

S1 2019

avant IFRS 16 S1 2018 Δ Δ S1 2019

après IFRS 16 S1 2018 en données publiées en données comparables(1) en millions d'euros Chiffre d'affaires 1 072,2 1 178,1 -9,0 % -5,4 % 1 072,2 1 178,1 Marge brute 261,3 286,3 -8,7 % -5,5 % 261,3 286,3 Taux de marge brute 24,4 % 24,3 % +0,1 point - 24,3 % 24,3 % EBITDA 30,1 36,0 -16,4 % -9,9 % 51,0 36,0 Marge en % 2,8 % 3,1 % -0,3 point 4,8 % 3,1 % Résultat opérationnel courant 19,4 24,7 -21,4 % -13,1 % 20,9 24,7 Marge en % 1,8 % 2,1 % -0,3 point 1,9 % 2,1 % Résultat net – part du groupe (27,4) (15,5) Résultat net dilué par actions,

en euro (0,39) (0,22) Nombre moyen dilué d'actions 70 511 313 70 836 485

La variation en données comparables retraite les impacts calendaires, de change et de périmètre.

Le tableau ci-dessous détaille l'incidence de la première application d'IFRS 16 sur les principaux indicateurs dans les comptes du 1er semestre 2019 :





en millions d'euros S1 2019 avant IFRS 16 Annulation des charges de loyer Amortissement des droits d'utilisations Dettes de loyer et frais financiers

S1 2019 après IFRS 16 Chiffre d'affaires 1 072,2 1 072,2 Marge brute 261,3 261,3 Taux de marge brute 24,4 % 24,4 % EBITDA 30,1 20,9 - - 51,0 Marge en % 2,8 % 4,8 % Résultat opérationnel courant 19,4 20,9 (19,4) - 20,9 Marge en % 1,8 % 1,9 % Résultat net – part du groupe (24,5) 20,9 (19,4) (4,4) (27,4) Endettement financier net 318,1 115,4 433,5

Antalis a réalisé un chiffre d'affaires de 1 072 millions d'euros, en retrait de 5,4 % en données comparables par rapport au 1er semestre 2018 (-9,0 % en données publiées traduisant l'effet de périmètre de 33 millions d'euros lié à la cession de l'activité en Afrique du Sud en octobre 2018). Cette baisse reflète essentiellement le recul des volumes en Papiers accentué par les ruptures d'approvisionnement liées à la défaillance d'un fournisseur d'Antalis en papiers graphiques et recyclés. A contrario, Antalis a bénéficié de la légère croissance de l'Emballage et de la résistance de la Communication Visuelle. La variation de chiffre d'affaires attribuable aux devises est négligeable sur la période.

La marge brute du groupe s'élève à 261 millions d'euros, en recul de 5,5 % en données comparables (-8,7 % en données publiées), les hausses des prix de vente ayant permis de compenser partiellement la baisse des volumes en Papiers. Le taux de marge brute s'établit à 24,4 % en données publiées (+0,1 point). La contribution de l'Emballage et de la Communication Visuelle à la marge brute totale d'Antalis a continué de progresser pour s'établir à 39 %, en hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2018.

L'EBITDA s'établit à 30 millions d'euros, en baisse de 9,9 % en données et à méthodes comptables comparables (-16,4 % en données publiées). Antalis a bénéficié de la réduction significative des coûts fixes, notamment dans le domaine logistique et commercial, et de l'amélioration du mix produits, ce qui a permis d'absorber en partie l'impact de la baisse des volumes en Papiers. Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 2,8 % en données publiées (-0,3 point).

Le résultat opérationnel courant s'élève à 19 millions d'euros, en retrait de -13,1 % en données et à méthodes comptables comparables (-21,4 % en données publiées) par rapport au 1er semestre 2018.

Antalis a enregistré des charges non récurrentes nettes d'un montant de 25 millions d'euros, incluant notamment des dépréciations d'actifs à hauteur de 11 millions d'euros et pour l'essentiel du complément, des coûts de restructuration enregistrés au 1er semestre.

Après prise en compte de l'incidence nette de la première application d'IFRS 16 (-3 millions d'euros), des frais financiers et de l'impôt, le résultat net part du groupe est une perte de 27 millions d'euros contre une perte de 16 millions d'euros au 30 juin 2018.

L'endettement financier net hors dettes de loyer s'établit à 318 millions d'euros (332 millions d'euros au 30 juin 2018).

Par ailleurs, le montant autorisé du principal contrat d'affacturage a été porté de 215 millions d'euros à 290 millions d'euros à la suite de l'extension à un partenaire financier additionnel.

Chiffres clés par zone géographique

en millions d'euros S1 2019 S1 2018 Δ

en données publiées Chiffre d'affaires Principaux Pays Européens 552,6 598,1 -7,6 % Royaume-Uni & Irlande

Allemagne & Autriche

France 282,0

145,2

125,4 298,7

156,0

143,4 -5,6 %

-6,9 %

-12,6 % Reste de l'Europe 446,6 469,6 -4,9 % Reste du Monde 73,0 110,4 -33,9 % TOTAL 1 072,2 1 178,1 -9,0 % EBITDA(1) Principaux Pays Européens Marge d'EBITDA 16,5

3,0 % 18,4

3,1 % -10,3 %

-0,1 point Reste de l'Europe Marge d'EBITDA 11,6

2,6 % 13,8

2,9 % -15,9 %

-0,3 point Reste du Monde Marge d'EBITDA 2,0

2,7 % 3,8

3,4 % -44,7 %

-0,7 point TOTAL 30,1 36,0 -16,4 %

L'EBITDA auquel il est fait référence dans le présent communiqué ne tient pas compte sauf indication contraire des changements de méthodes introduits par la norme IFRS 16 sur les contrats de location, entrée en application au 1er janvier 2019.

Principaux Pays Européens

Les Principaux Pays Européens ont généré un chiffre d'affaires de 553 millions d'euros en retrait de 7,6 %. La baisse des volumes en Papiers a été partiellement compensée par l'impact favorable de la livre sterling et par la croissance de l'Emballage.

L'activité du Royaume-Uni et de l'Irlande a fait preuve de résistance par rapport au marché avec un chiffre d'affaires à 282 millions d'euros, en baisse de 5,6 %. Le chiffre d'affaires de l'Allemagne et de l'Autriche s'établit à 145 millions d'euros, la croissance de l'Emballage ayant partiellement compensé la baisse des volumes en Papiers. La France, quant à elle, a réalisé un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros, en baisse de 12,6 %, traduisant principalement la baisse des volumes en Papiers fortement accentuée par la défaillance d'un important fournisseur de cette filiale.

L'EBITDA des Principaux Pays Européens s'élève à 17 millions d'euros, en recul de 10,3 %. La marge d'EBITDA s'élève à 3 % (-0,1 point).

Reste de l'Europe

Le chiffre d'affaires de la zone Reste de l'Europe s'élève à 447 millions d'euros, en baisse de 4,9 %. Antalis a bénéficié de la croissance de l'Emballage et de la bonne tenue de la Communication Visuelle qui ont partiellement compensé la baisse des volumes en Papiers et l'impact négatif des devises (principalement livre turque et couronne suédoise partiellement compensés par franc suisse).

Le Reste de l'Europe a réalisé un EBITDA de 12 millions d'euros, en retrait de 15,9 %. La marge d'EBITDA s'établit à 2,6 % (-0,2 point).

Reste du Monde

Le chiffre d'affaires de la zone Reste du Monde s'établit à 73 millions d'euros, en baisse de 44,7 % lié à la cession des activités en Afrique du Sud en octobre 2018 (33 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin juin 2018) et ce malgré un impact légèrement favorable des devises (dollar US partiellement compensé par peso chilien).

L'EBITDA du Reste du Monde s'élève à 2 millions d'euros. La marge d'EBITDA représente 2,7 % du chiffre d'affaires.

Chiffres clés par secteur d'activité

Chiffre d'affaires Marge brute Marge brute/Chiffre d'affaires en millions d'euros S1 2019 S1 2018 Δ

en données publiées Δ(1)

en données comparables S1 2019 S1 2018 Δ

en données publiées Δ(1)

en données comparables S1 2019 S1 2018 Δ

en données publiées Papiers 714,1 812,6 -12,1 % -7,6 % 159,6 183,3 -12,9 % -8,6 % 22,3 % 22,6 % -0,3 point Emballage 254,2 256,5 -0,9 % 0,3 % 71,7 72,1 -0,5 % 0,5 % 28,2 % 28,1 % 0,1 point Com. Visuelle 103,9 109,0 -4,7 % -2,4 % 30,0 30,9 -2,9 % -1,0 % 28,9 % 28,3 % 0,6 point TOTAL 1 072,2 1 178,1 -9,0 % -5,4 % 261,3 286,3 -8,7 % -5,5 % 24,4 % 24,3 % +0,1 point

(1) La variation en données comparables retraite les impacts calendaires, de change et de périmètre.

Papiers

Lors du 1er semestre 2019, les incertitudes économiques ont pesé sur la consommation de papiers avec une baisse des volumes de production d'environ 7 % en Europe dans un contexte de pression sur les prix de vente. La défaillance d'un fournisseur du groupe en papiers graphiques et recyclés a en outre pesé sur l'activité en raison des ruptures d'approvisionnement.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit ainsi à 714 millions d'euros, en repli de 7,6 % en données comparables (-12,1 % en données publiées). La marge brute s'élève à 160 millions d'euros, en baisse de 8,6 % en données comparables (-12,9 % en données publiées). Le taux de marge brute s'établit à 22,3 % en données publiées (-0,3 point).

Emballage

Dans un marché affecté par les incertitudes économiques en particulier dans le secteur automobile, Antalis a réalisé un chiffre d'affaires dans le secteur de l'Emballage de 254 millions d'euros, en hausse de 0,3 % en données comparables (-0,9 % en données publiées) avec notamment de bonnes performances en Italie, Allemagne, Pologne et en Amérique latine. La marge brute s'élève à 72 millions d'euros, en progression de 0,5 % en données comparables (-0,5 % en données publiées) par rapport au 1er semestre 2018. Le taux de marge brute est stable à 28,2 %. Le poids de l'Emballage dans la marge brute totale d'Antalis a continué de progresser pour s'établir à 27,4 % (+2,4 points).

Communication Visuelle

Le chiffre d'affaires de la Communication Visuelle s'établit à 104 millions d'euros, en baisse de 2,4 % en données comparables (-4,7 % en données publiées) reflétant notamment le décalage des ventes d'équipements en Scandinavie et en Allemagne compensé en partie par la contribution positive des nouvelles gammes de produits et des ventes croisées (cross-selling). La marge brute est en léger retrait à 30 millions d'euros (-1 % en données comparables, -2,9 % en données publiées). Le taux de marge brute à 28,9 % est en progression de 0,6 point. La contribution de la Communication Visuelle à la marge brute totale du groupe, s'élève à 11,5 %, stable par rapport au 30 juin 2018.

Perspectives

Après un 1er semestre marqué par une forte baisse des volumes en Papiers en raison notamment de la défaillance d'un fournisseur du groupe en papiers graphiques et recyclés, Antalis continuera d'être impactée par une baisse des volumes en papiers sur le marché européen conjuguée à une baisse des prix de vente liée à la baisse des prix de la pâte à papier. Elle devrait bénéficier au 2nd semestre 2019 du déploiement de nouvelles gammes de produits recyclés et du relancement des gammes de papiers de création d'Arjowiggins Creative Papers suite à sa reprise par son management. La résistance de l'Emballage et de la Communication Visuelle devrait se poursuivre sur les prochains mois contribuant ainsi à la progression de la contribution de ces activités à la marge brute du groupe.

Antalis devrait bénéficier de la poursuite de la forte réduction de ses coûts fixes et de l'amélioration de la productivité commerciale.

Sur la totalité de l'exercice, à périmètre, méthodes comptables et taux de change constants, Antalis devrait enregistrer un recul de son chiffre d'affaires entre 6 % et 7 % par rapport à 2018 et réaliser une marge d'EBITDA comprise entre 2,7 % et 2,9 %.

Enfin, Antalis continue de progresser dans son processus de recherche d'une nouvelle structure actionnariale et informera le marché dès qu'elle sera en position d'annoncer des avancées précises et certaines.

Information financière

Les ratios du contrat de crédit syndiqué (testés à méthodes comptables constantes) ont été respectés au 30 juin 2019 :

Endettement financier net / EBITDA = 4,64 (critère ≤ 4,95)

ROC / charge d'intérêts nette = 2,34 (critère ≥ 2,25)

Une présentation des résultats du 1er semestre 2019 est disponible sur le site Internet d'Antalis www.antalis.com



À propos d'Antalis



Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2018, le groupe emploie 5 200 personnes au service de plus de 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,3 million de tonnes de papiers en 2018.



