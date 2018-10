Antalis : Résultats opérationnels au 30 septembre 201826/10/2018 - PDF - 361.23 Ko

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 26 octobre 2018

Résultats opérationnels au 30 septembre 2018



Chiffre d'affaires à 1 730 M€, en retrait de 0,3 % en données comparables (- 2,2 % en publié)



EBITDA à 50 M€ en retrait de 13,0 % en données comparables (- 15,6 % en publié) ; marge d'EBITDA à 2,9 % (- 0,5 point)



Résultat opérationnel courant à 33 M€, en retrait de 19,3 % en données comparables (- 27,7 % en publié)

Finalisation de la cession des filiales en Afrique du Sud et au Botswanadébut octobre 2018

Confirmation des objectifs financiers pour l'exercice 2018 annoncés lors de la publication des résultats semestriels

Principaux indicateurs opérationnels au 30 septembre 2018 Δ en données en millions d'euros comparables(1) Chiffre d'affaires - 0,3 % Marge Brute - 1,0 % Taux de marge en % EBITDA - 13,0 % Marge en % Résultat opérationnel courant - 19,3 %(3) Marge en %

9m 2018 Δ en publié 1 730,5 1 769,8 - 2,2 % 419,3 24,2 % 433,0 24,5 % - 3,2 % - 0,3 point 50,3 2,9 % 59,6 3,4 % - 15,6 % - 0,5 point 32,9 1,9 % 45,5(2) 2,6 % - 27,7 % - 0,7 point

(1) La variation en données comparables retraite les impacts de change, calendaires et de périmètre.

(2) Y inclus un gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite en Suisse.

(3) Retraité également de l'impact du gain ci-dessus.

Lors du 3ème trimestre, période traditionnellement plus faible en ventes, le marché de la distribution de papiers a continué d'être en repli marqué en volumes, notamment en raison des hausses de prix, liées à l'envolée du prix de la pâte à papier, qui affectent la consommation.

Dans ce contexte, l'activité d'Antalis dans le secteur Papiers s'est inscrite en ligne avec le marché avec néanmoins une meilleure résistance dans le segment des papiers d'impression à plus forte valeur ajoutée. La bonne dynamique des ventes dans le secteur de l'Emballage s'est poursuivie sur le 3ème trimestre 2018 et a compensé partiellement la baisse des volumes en Papiers.

À fin septembre, le chiffre d'affaires d'Antalis s'établit ainsi à 1 730 millions d'euros, en retrait de 0,3 % à taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants (- 2,2 % en publié). L'impact négatif des devises (principalement livre sterling et franc suisse) s'est élevé à 28 millions d'euros. La marge brute s'établit à 419 millions d'euros, en recul de 1,0 % à taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants (- 3,2 % en publié). Ce retrait résulte principalement de la baisse des volumes en Papiers partiellement compensée par les hausses des prix de vente. Le taux de marge brute est de 24,2 % (- 0,3 point).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'EBITDA s'élève à 50 millions d'euros, en recul de 13,0 % à taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants (- 15,6 % en publié). Il intègre un effet défavorable de 2 millions d'euros lié à l'impact négatif des devises et à l'effet calendaire défavorable. Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 2,9 % (- 0,5 point). L'impact négatif des devises, l'effet calendaire défavorable et la baisse des volumes en Papiers ont été partiellement compensés par l'amélioration du mix produits.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 33 millions d'euros à comparer à 45 millions d'euros au 30 septembre 2017 qui incluait un gain de 2 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite (Suisse). La marge opérationnelle courante est de 1,9 % (- 0,7 point). À taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants et hors impact du régime de retraite, le résultat opérationnel courant est en retrait de 19,3 % (- 27,7 % en publié).

Chiffre d'affaires par zone géographique

en millions d'euros

Chiffre d'affaires Principaux Pays européens Reste de l'Europe

Reste du Monde TOTAL

9m 2018 Δ en publié 899,4 700,5 169,9 884,0 - 1,7 % 686,3 - 2,0 % 160,2 - 5,7 % 1 730,5 1 769,8 - 2,2 %

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les Principaux Pays Européens (Royaume-Uni & Irlande, France, Allemagne & Autriche) ont généré un chiffre d'affaires de 884 millions d'euros en retrait de 1,7 % (- 1,1 % à taux de change constants). Ce repli traduit principalement la baisse des volumes en Papiers avec néanmoins de bonnes performances en France, le recul de l'activité au Royaume-Uni dans le secteur de la Communication Visuelle dans le contexte du Brexit et l'évolution défavorable de la livre sterling.

Le chiffre d'affaires de la zone Reste de l'Europe s'élève à 686 millions d'euros, en baisse de 2,0 % (- 0,1 % à taux de change constants) en raison de l'impact négatif des devises (principalement franc suisse, livre turque, couronne suédoise). L'activité dans la zone Reste de l'Europe a été contrastée selon les pays et les secteurs d'activité avec notamment de bonnes performances en Emballage dans les pays de l'Est.

Le chiffre d'affaires de la zone Reste du Monde s'établit à 160 millions d'euros en baisse de 5,7 % (- 0,5 % à taux de change constants) reflétant principalement l'impact défavorable des devises (rand sud-africain, real brésilien, dollar US). Début octobre, Antalis a finalisé la cession de ses filiales en Afrique du Sud et au Botswana à l'équipe dirigeante locale.

Perspectives

Lors du 4ème trimestre, Antalis devrait bénéficier de l'impact positif de sa politique de hausse des prix, de la poursuite de l'amélioration de son mix produit soutenue par la croissance de l'Emballage et de l'impact relutif de la cession de ses filiales en Afrique du Sud et au Botswana.

Au regard de ses performances opérationnelles à fin septembre, Antalis confirme qu'à périmètre et taux de change constants, elle devrait réaliser un chiffre d'affaires 2018 en léger recul par rapport à celui réalisé au titre de l'exercice 2017 et dégager une marge d'EBITDA entre 3,0 % et 3,4 %.

Par ailleurs, dans le contexte actuel de baisse des volumes dans le marché du papier, le secteur de la distribution connait des opérations de consolidation. Fort de sa position de leader, Antalis entend y jouer un rôle.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2017, le groupe emploie 5 500 personnes au service d'environ140 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 123 centres de distribution, Antalis effectue environ 13 500 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué

1,5 million de tonnes de papiers en 2017. Contacts Image Sept Analystes & Investisseurs Xavier Roy-Contancin Claire Doligez 01 58 04 21 90 Priscille Reneaume Communication 01 53 70 74 25 Sylvie Noqué cdoligez@image7.fr 01 58 04 21 90 preneaume@image7.fr contact@antalis.com www.antalis.com

* * ** * * * *