Antalis : Résultats opérationnels au 30 septembre 2019

Résultats opérationnels au 30 septembre 2019

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 28 octobre 2019

Résultats opérationnels au 30 septembre 2019 (avant application d'IFRS 16)

Chiffre d'affaires à 1 563 M€, en retrait de 7,2 % en données comparables (- 9,7 % en publié)

EBITDA à 41,5 M€ en retrait de 16,2 % en données et à méthodes comptables comparables (- 17,5 % en publié) ; marge d'EBITDA à 2,7 % (- 0,2 point)

Résultat opérationnel courant à 25 M€, en retrait de 22,7 % en données et à méthodes comptables comparables (- 23,4 % en publié)

Confirmation des objectifs financiers pour l'exercice 2019 annoncés lors de la publication des résultats semestriels

Principaux indicateurs opérationnels au 30 septembre 2019 (à méthodes comptables constantes)

en millions d'euros 9m 2019 9m 2018 Δ

en publié Δ

en données comparables(1) Chiffre d'affaires 1 563,1 1 730,5 - 9,7 % - 7,2 % Marge Brute 380,4 419,3 - 9,3 % - 7,2 % Taux de marge en % 24,3 % 24,2 % + 0,1 point EBITDA 41,5 50,3 - 17,5 % - 16,2 % Marge en % 2,7 % 2,9 % - 0,2 point Résultat opérationnel courant 25,2 32,9 - 23,4 % - 22,7 % Marge en % 1,6 % 1,9 % - 0,3 point

(1) La variation en données comparables retraite les impacts de change, calendaires et de périmètre.

Le tableau ci-dessous détaille l'incidence de l'application de la norme IFRS 16 sur ces principaux indicateurs au 30 septembre 2019 :





en millions d'euros Sept 2019 avant IFRS 16 Annulation des charges de loyer Amortissement des droits d'utilisations Sept 2019 après IFRS 16 Chiffre d'affaires 1 563,1 1 563,1 Marge brute 380,4 380,4 Taux de marge brute 24,3 % 24,3 % EBITDA 41,5 31,5 - 73,0 Marge en % 2,7 % 4,7 % Résultat opérationnel courant 25,2 31,5 (27,9) 28,8 Marge en % 1,6 % 1,8 %

La conjoncture économique générale a continué de se dégrader au cours du 3ème trimestre en Europe, Asie et Amérique Latine et a continué d'impacter les ventes du Groupe dans ses différents secteurs et géographies. En particulier, le marché du Papier en Europe a poursuivi sa forte baisse en volume de l'ordre de - 8% à fin septembre 2019 par rapport à 2018, dans un contexte de prix qui s'est inversé, à la baisse depuis le printemps. Dans une moindre mesure, les marchés de l'Emballage industriel, notamment dans le secteur automobile, ont également été affectés.

À fin septembre, le chiffre d'affaires d'Antalis s'établit ainsi à 1 563 millions d'euros, en retrait de 7,2 % en données comparables (- 9,7 % en publié). L'impact des devises sur l'évolution du chiffre d'affaires de la période est négligeable.

La marge brute s'établit à 380 millions d'euros, en recul de 7,2 % en données comparables (- 9,3 % en publié). Le taux de marge brute résiste bien à 24,3 % (+ 0,1 point), en partie dû au renforcement du poids des secteurs à marge plus élevée de l'Emballage et de la Communication Visuelle.

Grâce à la poursuite de la baisse importante des coûts commerciaux et logistiques, l'EBITDA s'élève à 41,5 millions d'euros, en recul de 16,2 % en données et à méthode comparables (- 17,5 % à méthode comparable). Il intègre un effet de périmètre défavorable de 1 million d'euros lié à la cession des filiales en Afrique du Sud. Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 2,7 % (- 0,2 point).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 25 millions d'euros à comparer à 33 millions d'euros au 30 septembre 2018. La marge opérationnelle courante est de 1,6 % (- 0,3 point). En données et à méthode comparables, le résultat opérationnel courant est en retrait de 22,7 % (- 23,4 % à méthode comparable).

Chiffre d'affaires par zone géographique

en millions d'euros 9m 2019 9m 2018 Δ

en publié Chiffre d'affaires Principaux Pays Européens 805,5 884,0 - 8,9 % Reste de l'Europe 648,2 686,3 - 5,6 % Reste du Monde 109,4 160,2 - 31,7 % TOTAL 1 563,1 1 730,5 - 9,7 %

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les Principaux Pays Européens (Royaume-Uni & Irlande, France, Allemagne & Autriche) ont généré un chiffre d'affaires de 806 millions d'euros en retrait de 8,9 % (- 9,0 % à taux de change constants). Cette baisse reflète la forte baisse des volumes en Papiers, également marquée par l'effet de la défaillance d'un fournisseur en papiers graphiques et recyclés, et partiellement compensée par une meilleure résistance des secteurs de l'Emballage et de la Communication Visuelle.

Le chiffre d'affaires de la zone Reste de l'Europe s'élève à 648 millions d'euros, en baisse de 5,6 % (- 5,5 % également à taux de change constants). L'activité dans cette zone a été contrastée selon les pays et les secteurs d'activité, avec notamment de bonnes performances en Europe de l'Est et en Italie.

Le chiffre d'affaires de la zone Reste du Monde s'établit à 109 millions d'euros en baisse de 31,7 % (- 7,2 % à périmètre et taux de change constants), reflétant principalement l'impact de la cession des activités en Afrique du Sud en octobre 2018.

Perspectives

Dans un contexte économique général qui demeure incertain dans de nombreux pays où le Groupe est présent, Antalis continuera de s'appuyer sur ses fortes positions de marché pour améliorer son mix produits et baisser ses coûts.

Sur la base de ses performances opérationnelles à fin septembre, Antalis confirme qu'en données et à méthode comparables, elle devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires en année pleine comprise entre 5 et 7 % par rapport à 2018 et une marge d'EBITDA comprise entre 2,7 % et 2,9 %.

Enfin, Antalis continue de progresser dans son processus de recherche d'une nouvelle structure actionnariale et informera le marché dès qu'elle sera en position d'annoncer des avancées précises et certaines.

À propos d'Antalis



Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2018, le groupe emploie 5 200 personnes au service de plus de 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,3 million de tonnes de papiers en 2018.

