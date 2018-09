Antalis : enregistre une perte de 16 ME au 1er semestre 2018

26/09/2018 | 11:49

Antalis a réalisé un chiffre d'affaires de 1 178 millions d'euros, en baisse de 2,2 % au 1er semestre 2018 et de 0,6 % à taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants par rapport au 1er semestre 2017.



' Cette baisse traduit essentiellement le recul des volumes en Papiers, l'impact négatif des devises (principalement franc suisse, livre sterling) à hauteur de 18 millions d'euros et un effet calendaire défavorable de 0,4 % (4 millions d'euros) ' explique le groupe.



L'EBITDA s'établit à 36 millions d'euros, en baisse de 15,9 % et de 12,7 % à taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants. Le résultat net part du groupe est une perte de 16 millions d'euros à comparer à un bénéfice de 7 millions d'euros au 30 juin 2017.



' A périmètre et taux de change constants, Antalis devrait réaliser un chiffre d'affaires 2018 en léger recul par rapport à celui réalisé au titre de l'exercice 2017 et dégager une marge d'EBITDA entre 3,0 % et 3,4 % ' indique la direction.



