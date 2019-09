Antalis : perte nette creusée au 1er semestre

30/09/2019 | 08:01

Antalis affiche un résultat net part du groupe en perte de 27 millions d'euros au titre du premier semestre, contre une perte de 16 millions au 30 juin 2018, et un EBITDA de 30 millions, en baisse de 16,4% (-9,9% en comparable).



A 1.072 millions d'euros, le chiffre d'affaires a baissé de 9% en publié et de 5,4% en comparable, avec le recul des volumes en papiers accentué par les ruptures d'approvisionnement liées à la défaillance d'un fournisseur en papiers graphiques et recyclés.



Sur la totalité de l'exercice, à périmètre, méthodes comptables et taux de change constants, Antalis estime qu'il devrait enregistrer un recul de son chiffre d'affaires entre 6% et 7% par rapport à 2018 et réaliser une marge d'EBITDA comprise entre 2,7% et 2,9%.



