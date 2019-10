Antalis : recul de 23% du ROC à neuf mois

28/10/2019 | 07:49

Le groupe papetier Antalis publie un résultat opérationnel courant (ROC) de 25 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en retrait de 22,7% en données et à méthodes comptables comparables (-23,4% en publié).



L'EBITDA ressort à 41,5 millions, en retrait de 16,2% en données et à méthodes comptables comparables (-17,5% en publié), soit une marge en repli de 0,2 point à 2,7% pour chiffre d'affaires à 1.563 millions, en retrait de 7,2% en données comparables (-9,7% en publié).



Sur la base de ses performances à fin septembre, Antalis confirme qu'en données et à méthode comparables, elle devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires en année pleine comprise entre 5 et 7% et une marge d'EBITDA comprise entre 2,7 et 2,9%.



