Antalis : Oddo abaisse son objectif de cours

26/09/2018 | 12:09

Oddo abaisse son objectif de cours à 1,30 E (contre 1,70 E) et conserve une opinion Neutre sur la valeur après la publication des résultats.



Antalis International a publié ce matin ses résultats semestriels qui ressortent globalement inférieurs aux attentes d'Oddo. Le résultat net part du groupe ressort à -15.5 ME (contre 6.8 MEe) impacté par 20 ME de charges non récurrentes liées aux coûts de restructuration et de refinancement du groupe ainsi qu'à la dépréciation des actifs sud-africains cédés.



' Le S1 ne marque pas de grande surprise avec des marges toujours sous pression notamment en raison de l'activité déclinante de distribution de papiers (-5.5%) et de la mauvaise performance de la communication visuelle (-2.8%) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que les marges devraient encore souffrir sur l'exercice en cours. ' En parallèle de ces résultats, plane toujours le risque de sortie du principal actionnaire Sequana (75% du capital) ' rajoute le bureau d'études.



