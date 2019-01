Antevenio : Bilan annuel du contrat de liquidité 2018 (4/1/2019)

Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Madrid, le 4 janvier 2019 à 8h30

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ANTEVENIO à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombred'actions :3 936

- Solde en espèces du compte de liquidité : 34 409,13€

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-Nombre d'actions :2 669

- Solde en espèces du compte de liquidité : 24 221,89€

Depuis le 29 juin 2018, il a été procédé à un apport complémentaire de 25 000,00€en date du 24 octobre 2018.

A propos d'Antevenio_________________________________________________________________________________________________

Antevenioest une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en Amérique. Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffred'affaires consolidé de 28,6millions d'euros en 2017. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).

Prochaine publication :chiffre d'affaires annuel2018, le 21 février 2019

Contacts_______________________________________________________________________________________________________________