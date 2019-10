Antevenio : Changement de direction pour accélérer les synergies Groupe

Changement de direction pour accélérer les synergies Groupe

Changement de direction pour accélérer les synergies Groupe Le conseil d'Administration nomme Fernando Rodés Président et Andrea Monge Directrice Générale. Madrid, le 29 octobre 2019 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, annonce la nomination par le Conseil d'Administration du 28 octobre de Fernando Rodés en tant que Président, et d'Andrea Monge en tant que Directrice Générale, en remplacement de Pablo Pérez Garcia-Villoslada et Fernando Gárate. Fernando Rodés est par ailleurs Président Exécutif, et Andrea Monge COO (Chief Operating Officer), du groupe de communication ISP, actionnaire majoritaire d'Antevenio. Leur arrivée à la tête d'Antevenio va permettre d'accélérer le déploiement des synergies avec les autres filiales du groupe. Les synergies commerciales, technologiques et organisationnelles aujourd'hui à l'étude feront l'objet d'actions précises qui seront présentées au marché au cours du 1er trimestre 2020. Pour Fernando Rodés, « Nous souhaitons aujourd'hui renforcer les synergies entre les différentes offres du Groupe pour répondre au besoin de plus en plus fort exprimé par nos clients et nos équipes, d'une proposition de valeur globale à la fois en matière de services, de technologies et de géographies. Je tiens à remercier vivement Pablo Pérez et Fernando Gárate pour leur contribution au succès d'Antevenio : ils faisaient partie de l'équipe fondatrice et ont développé la société avec talent et engagement pour en faire un élément essentiel de l'offre marketing digital du Groupe ISP. »

