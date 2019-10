Antevenio : Résultats semestriels 2019

Ainsi, le résultat d'exploitation s'établit à 0,25 M€, à comparer à 1,25 M€ un an plus tôt. L'impact de l'entrée en application de la norme IFRS 16 sur le résultat d'exploitation est négligeable (moins de 15 K€).

L'activité enregistre au premier semestre 2019 un recul de près de 20%, pour partie conjoncturel notamment lié à l'impact du RGPD et au ralentissement de l'activité Digital Media Trading (-27%) en Espagne du fait des élections et pour partie structurel (changement d'algorithme de Facebook ). Le pôle Technologies Marketing résiste bien, malgré l'impact conjoncturel du RGPD sur l'activité logicielle Mdirector, grâce au succès de l'offre de conseil Antevenio GO. Les filiales d'Amérique Latine (Mexique et Colombie) enregistrent une forte croissance et représentent désormais 23% du chiffre d'affaires.

Madrid, le 10 octobre 2019 à 8h00-Le Groupe Antevenio(ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui ses résultats semestriels 2019, clos au 30 juin 2019.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale du 19 juin 2019 a approuvé le versement d'un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2018, tout comme en 2017. Le paiement est prévu le 4 décembre 2019 pour un montant total de 1,2 M€.

Renforcement des synergies avec ISP _______________________________________________________________________________

Dans une année de transition marquée par le recul des activités historiques en Publishing et Digital Media Trading, Antevenio poursuit le développement de ses relais de croissance sur les offres MDirector (email automation), Coobis (content marketing) et GO (performance marketing), en particulier à l'international. Le Groupe lance par ailleurs des activités nouvelles initiées par des opérations de croissance externe comme celle réalisée l'an passé sur l'e-sport ou l'acquisition de B2Marketplace (voir ci-après).

Madame Andrea Monge, COO de ISP Holdings et Vice-Présidente du conseil d'administration d'Antevenio depuis le mois de juillet, va accompagner Antevenio dans ces nouvelles orientations stratégiques, notamment via l'intensification des synergies avec ISP Digital, maison-mère d'Antevenio. Il s'agit notamment d'activer les nombreuses opportunités de développement avec les autres sociétés du Groupe ISP.

Acquisition de B2Marketplace _____________________________________________________________________________________

Antevenio poursuit sa stratégie d'acquisitions ciblées destinée à développer de nouveaux relais de croissance, ayant pour caractéristiques d'être à la fois innovants pour enrichir l'offre tout en étant proches des métiers du groupe pour être intégrés rapidement dans l'ensemble des filiales.

La société a ainsi conclu le 7 octobre l'acquisition de B2Marketplace, société dédiée au marketing des marques sur les places de marchés, au premier rang desquelles Amazon.

Créée à Madrid en 2017 B2Marketplace accompagne une vingtaine de marques dans leur positionnement et le développement de leur activité sur les places de marché. L'apport technologique d'Antevenio et l'expérience media et SEO constituent des accélérateurs pour cette activité fortement porteuse auprès de l'ensemble des marques B2C mondiales.

Perspectives ____________________________________________________________________________________________________

Dans une année 2019 de transition dont l'activité restera en recul par rapport au chiffre d'affaires record de l'an passé, le chiffre d'affaires d'Antevenio devrait s'améliorer dans la 2epartie de l'année après 3 semestres consécutifs de baisse séquentielle. Ce redressement devrait se poursuivre sur les semestres à venir, à la faveur de la croissance des activités historiques à fort potentiel, du développement des activités récemment acquises et de l'activation des synergies avec ISP Digital.

Mise à disposition du rapport financier semestriel_____________________________________________________________________

Le Rapport Financier Semestriel 2019 est mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.antevenio.frdans la rubrique « Information financière/Comptes annuels et consolidés ».

▪▪▪

A propos d'Antevenio___________________________________________________________________________________

Antevenio est une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en Amérique. Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30 millions d'euros en 2018. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2019, le 27 février 2020

Contacts_____________________________________________________________________________________________