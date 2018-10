Antevenio : hausse de 12% du résultat net semestriel

08/10/2018 | 11:42

Antevenio publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net en augmentation de 12% à 1,1 million d'euros et un résultat d'exploitation en progression de 7% à 1,25 million, portés par la croissance de l'activité et une politique stricte de gestion des coûts.



Le groupe enregistre ainsi une croissance de 21%, soit un chiffre d'affaires net de 15,29 millions d'euros, avec notamment la contribution de React2Media intégré depuis juin 2017 dont les ventes impactent favorablement le pôle digital media trading.



Estimant que les actions menées pour améliorer la marge brute et accélérer les synergies devraient produire leurs effets au cours des prochains mois, Antevenio réitère son objectif de croissance rentable pour l'année.



