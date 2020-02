Antevenio S A : Chiffre d'affaires 2019 conforme aux attentes, à 25,9 M

Chiffre d'affaires 2019 conforme aux attentes, à 25,9 M€

Chiffre d'affaires 2019 conforme aux attentes, à 25,9 M€ Madrid, le 27 février 2020 à 07h45 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé 2019, clos au 31 décembre 2019. En millions d'euros 2019 2018 Var. % Publishing 7,5 9,4 -20% Technologie Marketing 10,0 9,2 +8% Digital Media Trading 10,3 13,0 -21% Chiffre d'affaires consolidé (1) 25,9 30,0 -14% Chiffre d'affaires net (2) 25,2 29,4 -14% (1) hors ventes intra-groupe : 1,9 M€ (1,6 M€ en 2018) (2) chiffre d'affaires moins remises sur ventes publicitaires Activité impactée par le ralentissement du marché de la publicité digitale en Europe Antevenio enregistre un recul de 14% de son chiffre d'affaires 2019, à 25,9 M€, conforme aux estimations communiquées par le Groupe fin décembre. La baisse du chiffre d'affaires a été moins marquée au 2e semestre (-8%) qu'au premier (-19%) mais l'activité est restée impactée par le ralentissement du marché de la publicité digitale pour les acteurs européens. Dans un marché du marketing et de la publicité digitale qui continue à croître globalement en 2019, les acteurs européens restent en effet pénalisés par la réglementation RGPD et les évolutions techniques décidées par les acteurs mondiaux comme Google ou Facebook. Ainsi, les activités Technologie Marketing ont poursuivi leur croissance en 2019, mais celle-ci a été freinée par le recul marqué des activités Digital Media Trading et Publishing. Par pôle, les principales tendances pour 2019 sont les suivantes : - Recul du pôle Publishing (création de contenus via les quatre principaux portails verticaux du Groupe : voyage, mode, formation et santé/lifestyle) en baisse de 20% à 7,5 M€ (contre 9,4 M€ en 2018) ; le modèle de collecte de données par coregistration en Espagne, en France et en Italie continue d'être impacté par la règlementation RGPD ainsi que par les changements d'algorithme imposés par Facebook. - Croissance du pôle Technologie Marketing (suite logicielle MDirector en mode SaaS et services associés Antevenio Go) avec un chiffre d'affaires de 10,0 M€, en hausse de 8%. La croissance est en grande partie liée à la hausse des ventes de services. - Baisse du pôle Digital Media Trading (activités d'achat-vente de médias, de marketing programmatique, de content marketing et d'affiliation) de 21%, à 10,3 M€ (vs 13,0 M€ en 2018) en large partie liée à l'attentisme du marché publicitaire espagnol, principal marché d'Antevenio, en période d'élection. Par ailleurs, le mix des activités de React2Media (USA) évolue avec une baisse du business historique de Digital Media Trading dans le secteur de la formation, au profit des Technologies Marketing. La répartition géographique des ventes reste sensiblement la même qu'en 2018. L'Espagne demeure la première zone géographique totalisant 39% des ventes du Groupe en 2019 contre 41% en 2018. Les ventes en Amérique Latine passent de 18% à 22% du chiffre d'affaires du Groupe suivies par l'Italie (18% des ventes vs 17% en 2018), les USA (15% des ventes vs 16% en 2018) et la France (6% des ventes vs 8% l'an passé). Perspectives Comme annoncé dans son communiqué du 27 décembre dernier, Antevenio prévoit en 2019 un résultat d'exploitation négatif : en effet, le niveau d'activité en baisse, conjugué aux coûts d'ajustement des équipes de direction, ne sera pas suffisant pour maintenir une rentabilité positive. Face à cette situation, la stratégie initiée en 2019 consistant à renforcer les synergies existantes entre Antevenio et sa maison-mère le Groupe ISP Digital s'accélère, avec notamment l'objectif de retrouver de la croissance en 2020. Une réorganisation au niveau des directions de zone et des filiales a été mise en place en fin d'année 2019 et le Groupe continue d'étudier les différentes options de rapprochement de façon à produire les meilleurs résultats pour les actionnaires des deux entités. ▪▪▪ A propos d'Antevenio Antevenio est une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en Amérique. Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30 millions d'euros en 2018. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037). Prochaine publication : Résultats annuels 2019, le 16 avril 2020 Contacts ANTEVENIO Analore GARCIA Tél. : + 34 91 414 91 91 shareholders@antevenio.com CALYPTUS Mathieu CALLEUX / Nicolas HELIN Tél. : +33 1 53 65 68 68 antevenio@calyptus.net

ANTEVENIO_CP_CA 2019_FR.pdf