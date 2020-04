Antevenio S A : Résultats annuels 2019

Le résultat d'exploitation s'établit ainsi en perte de 1,36 M€, contre +2,87 M€ un an plus tôt. L'impact de l'entrée en application de la

La répartition géographique des revenus évolue peu, avec notamment un léger recul de l'Espagne (39% du CA vs 41% en 2018) et l'Amérique Latine en progression (22% vs 18% en 2018).

Madrid, le 16 avril 2020 à 8h00-Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui ses résultats annuels 2019, clos au 31 décembre 2019.

Une situation financière saine

Malgré une année 2019 en pertes, la poursuite de la stratégie de croissance externe avec l'acquisition de B2 MarketPlace en octobre dernier et un versement de dividendes de 1,2 M€ en décembre, la structure financière du Groupe au 31.12.2019 demeure saine avec une trésorerie, nette des dettes financières, positive de 2,8 M€ et des fonds propres de 13,2 M euros.

Perspectives

Antevenio poursuit la transformation entamée début 2019 pour devenir un acteur incontournable du marketing digital, à travers l'activation des synergies avec ISP Digital. Les expertises internes ont été redéployées sur les segments à plus fort potentiel comme le Content Marketing ou le Performance Marketing, sur lequel les équipes collaborent plus étroitement avec les spécialistes en programmatique de Rebold pour enrichir l'offre et créer de la valeur. Par ailleurs, le Groupe travaille sur l'internalisation des offres, comme par exemple la division eSports & gaming (Antevenio Shakers) récemment acquise et désormais présente au Mexique. Antevenio a abordé l'année 2020 fort de sa solidité financière, de la diversité de son offre et des investissements réalisés les années précédentes avec un objectif de croissance et de gain de parts de marchés.

Ces perspectives sont bien entendu affectées depuis le mois de mars par la crise sanitaire COVID-19, dont l'impact sur l'activité ne peut être estimé pour le moment. A mi-avril, Antevenio a ses bureaux temporairement fermés afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires, mais maintient la continuité de l'ensemble de ses activités et le meilleur niveau de service pour ses clients grâce au télétravail. Depuis la mi-mars, des campagnes sont annulées ou reportées, en particulier dans les secteurs tourisme, consumer finance, auto et loisir. Pour contrebalancer les baisses de revenus attendues, un plan d'économie a été lancé visant à minimiser les charges et éliminer les dépenses non essentielles. Dans ce contexte, et avec l'objectif de préserver un maximum d'emplois, des discussions avec les instances représentatives du personnel ont été initiées afin d'adapter la masse salariale à ces circonstances exceptionnelles.

Pendant la période de confinement, les projets d'intensification des synergies avec ISP Digital se poursuivent et sont actuellement réévalués au vu des transformations profondes en cours dans l'économie mondiale du fait de la crise.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le Rapport Financier Annuel 2019 est mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : http://www.antevenio.com/fr/dans la rubrique « Information financière/Comptes annuels et consolidés ».

A propos d'Antevenio

Antevenio est une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en Amérique. Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26 millions d'euros en 2019. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).

