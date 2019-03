Antofagasta : baisse d'un tiers du BPA en 2018

19/03/2019 | 09:23

Antofagasta publie un BPA sous-jacent des activités poursuivies en baisse d'un tiers à 51,5 cents au titre de 2018, pour une marge d'EBITDA en repli de 7,4 points à 47,1% et des revenus à peu près stables (-0,3%) à 4,73 milliards de dollars.



La compagnie minière explique cette stagnation par une chute de 6,3% du prix du cuivre réalisé, presque intégralement compensée par des volumes de cuivre vendus plus élevés et par des revenus plus importants en molybdène.



Le groupe -exploitant principalement des mines de cuivre dans le Nord du Chili- va proposer un dividende final de 37 cents par action, soit un total pour l'année écoulée de 43,8 cents, en baisse de 13,9% par rapport à celui versé au titre de 2017.



