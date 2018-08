L'Europe dans le vert, la livre turque rebondit

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,32% à 5.429,41 points vers 09h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,42% et à Londres, le FTSE grappille 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,45%, le FTSEurofirst 300 0,39% et le Stoxx 600 0,37%.

Après avoir chuté à un plus bas historique à 7,24 pour un dollar lundi, la livre turque rebondit de 5,22% à 6,54 pour un dollar..

Les annonces de la banque centrale turque, qui fournira toute la liquidité nécessaire aux banques afin d'assurer une stabilité financière, permettent aux investisseurs de respirer et revenir prudemment vers les actifs plus risqués.

Autre source de soulagement, le ministre turc des Finances, Berat Albayrak, va tenir jeudi une conférence téléphonique avec des investisseurs des Etats-Unis, d'Europe et du Moyen-Orient, a annoncé un responsable de son ministère.

Le dernier épisode en date dans le conflit entre les Etats-Unis et la Turquie est l'entretien lundi entre le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, avec l'ambassadeur de la Turquie aux Etats-Unis sur le cas du pasteur américain Andrew Brunson, soupçonné de terrorisme par Ankara et actuellement placé en résidence surveillée.

Les rendements obligataires sont repartis en légère hausse profitant de l'accalmie relative entre les Etats-Unis et la Turquie: celui du Bund allemand à 10 ans remonte à 0,33% et son équivalent américain prend 2,5 points de base à 2,90%.

L'euro cède 0,12% face au dollar qui recule lui-même de 0,03% face à un panier de devises de référence.

LA BOURSE CHINOISE AFFAIBLIE PAR DES STATISTIQUES DÉCEVANTES

En Asie, l'indice Nikkei de Tokyo a clôturé sur un bond de 2,28% à la faveur du repli yen face au dollar (-0,31%) mais les Bourses chinoises ont terminé dans le rouge: l'indice CSI 300 des grandes capitalisations du pays a perdu 0,51% et l'indice composite de la Shanghaï 0,17%.

Les actions ont été pénalisés par des statistiques décevantes, signes d'un ralentissement de l'économie nationale sur fond de tensions commerciales persistantes avec les Etats-Unis.

La production industrielle et les ventes au détail ont progressé à un rythme inférieur aux prévisions pour le mois de juillet tandis que l'investissement en actifs immobilisés de janvier à juillet a progressé de 5,5%, en deçà des anticipations, retombant à son plus bas niveau depuis janvier-février 1996, montrent les statistiques officielles.

Du coté des statistiques européennes, la croissance de l'économie allemande a été un peu plus forte que prévu au deuxième trimestre, portée par les dépenses des ménages et de l'Etat, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB).

Le taux de chômage en Grande-Bretagne a chuté à son plus bas niveau depuis 1975 au deuxième trimestre alors que la croissance des salaires a légèrement ralenti, selon des données officielles publiées mardi.

Les investisseurs seront attentifs à la publication ce mardi à 9h00 GMT d'une estimation flash du PIB en zone euro pour le deuxième trimestre et de la production industrielle du mois de juin.

ANTOFAGASTA, DERNIER DU STOXX APRES SES RÉSULTATS

En Bourse, l'indice Stoxx des banques tente de rebondir (0,14%) après avoir particulièrement souffert de la baisse de la livre turque en raison des craintes d'éventuelles répercussion sur les banques de la zone euro exposées au marché turc.

La banque espagnole BBVA enregistre un gain de 0,5%, Deustche Bank avance de 0,69% et BNP Paribas de 0,33%.

Plus forte baisse du Stoxx 600, Antofagasta perd 5,75% après avoir annoncé une baisse de son bénéfice semestriel en raison d'une dégradation de la qualité du minérai et des coûts plus élevés, le producteur de cuivre soulignant également que les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis pénalisaient les perspectives du marché.

Après avoir ouvert sur une note haussière, le titre Ceconomy perd 4,71% après avoir fait état d'une baisse de ses coûts en raison de la publication de résultats trimestriels plombés par une dépréciation de sa participation dans Metro.

Sur le marché pétrolier, les cours du brut sont orientés à la hausse, soutenus par le rapport mensuel de l'OPEP qui a confirmé que l'Arabie saoudite, le premier pays exportateur, a réduit sa production afin d'éviter que le marché ne se retrouve avec une offre excédentaire.

Le Brent gagne 0,72% et le brut léger américain 0,85%.

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Eurofirst 300 1511,60 +5,72 +0,38% -1,17%

Eurostoxx 50 3424,31 +14,63 +0,43% -2,27%

CAC 40 5429,87 +17,55 +0,32% +2,21%

Dax 30 12409,02 +50,28 +0,41% -3,94%

FTSE 7646,56 +4,11 +0,05% -0,54%

SMI 9042,09 +36,74 +0,41% -3,62%

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

BOURSES

ASIATIQUES

Indices Clôture Var. Points Var. % YTD

Nikkei-225 22356,08 +498,65 +2,28% -1,80%

Topix 1710,95 +27,45 +1,63% -5,87%

Hong Kong 27752,93 -183,64 -0,66% -7,24%

Taiwan 10824,23 +75,31 +0,70% +1,06%

Séoul 2258,91 +10,46 +0,47% -8,45%

Singapour 3242,59 -2,75 -0,08% -4,71%

Shanghaï 2781,16 -4,71 -0,17% -15,91%

Sydney 6299,60 +47,40 +0,76% +3,87%

WALL STREET

Indices Dernier Var. Points Var. % YTD

Dow Jones 25187,70 -125,44 -0,50% +1,90%

S&P-500 2821,93 -11,35 -0,40% +5,55%

Nasdaq 7819,71 -19,40 -0,25% +13,27%

Nasdaq 100 7401,17 -7,14 -0,10% +15,71%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1392 1,1408 -0,14% -5,04%

Dlr/Yen 111,04 110,71 +0,30% -1,45%

Euro/Yen 126,51 126,33 +0,14% -6,41%

Dlr/CHF 0,9927 0,9932 -0,05% +1,89%

Euro/CHF 1,1314 1,1329 -0,13% -3,20%

Stg/Dlr 1,2776 1,2766 +0,08% -5,45%

Indice $ 96,3760 96,3910 -0,02% +4,62%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot 1194,45 1193,24 +0,10% -8,29%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 163,24 -0,12

Bund 10 ans 0,33 +0,01

Bund 2 ans -0,64 +0,00

OAT 10 ans 0,68 -0,00 +35,54

Treasury 10 ans 2,89 +0,02

Treasury 2 ans 2,64 +0,03

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 67,77 67,20 +0,57 +0,85% +12,16%

Brent 73,13 72,61 +0,52 +0,72% +9,36%

(Édité par Juliette Rouillon)