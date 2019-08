CMA CGM n'enverra pas ses navires dans l'Arctique

Paris (awp/afp) - Le groupe français CMA CGM, numéro trois mondial du transport maritime par conteneurs, s'est engagé vendredi à ne jamais emprunter le passage du nord-est, une voie maritime passant au large de la Sibérie rendue praticable par le réchauffement climatique.

"Nous faisons ces choix pour répondre aux attentes de nos collaborateurs et de nos clients, toujours plus soucieux de l'impact environnemental. Mais nous les faisons surtout pour l'avenir, pour laisser à nos enfants une planète plus propre", a déclaré le patron de CMA CGM, Rodolphe Saadé, qui devait présenter dans l'après-midi les travaux de la "coalition" du secteur maritime pour la protection de la planète à l'Elysée, en amont du G7 de Biarritz.

"Ce sont des choix courageux et audacieux, allant largement au-delà de critères purement économiques. C'est pour nous une conviction, (...), des choix d'avenir et de responsabilité", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué. "J'invite l'ensemble de l'industrie, concurrents, partenaires et clients à suivre la même voie."

Le passage du nord-est (ou route du nord) est une voie maritime qui permet de relier l'Asie à l'Europe par le détroit de Béring et l'Arctique, en longeant la côte nord de la Russie. Plus courte de 4.000 km au moins, cette voie maritime permet de gagner en temps --une à deux semaines-- et en carburant par rapport à la route classique via le canal de Suez.

Elle devient possible grâce au réchauffement climatique, même si les navires doivent encore être accompagnés de brise-glace, comme l'a fait un porte-conteneurs du groupe danois Maersk en septembre 2018. La Chine et la Russie misent beaucoup sur ce nouvel axe, mais les défenseurs de l'environnement s'inquiètent pour les risques de pollution et les atteintes à la biodiversité.

Rodolphe Saadé a par ailleurs réitéré l'engagement de CMA CGM de choisir le gaz naturel liquéfié (GNL), moins polluant, pour ses futurs porte-conteneurs géants.

afp/al