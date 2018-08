A.P. MOELLER-MAERSK : confirme son solide deuxième trimestre et l'abaissement de ses perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A.P. Moeller-Maersk a dévoilé ses résultats définitifs au titre du deuxième trimestre. Le groupe danois a renoué avec les bénéfices sur la période, à hauteur de 26 millions de dollars. Il avait essuyé une perte nette de 264 millions de dollars un an plus tôt. En prenant en compte les seules activités poursuivies, Maersk affiche une perte nette de 85 millions de dollars qui se compare à un bénéfice de 10 millions au deuxième trimestre 2017. Par ailleurs, son Ebitda a reculé de 18% à 883 millions de dollars et son chiffre d'affaires a augmenté de 24% à 9,5 milliards.Le 7 août, A.P. Moeller-Maersk avait publié des données préliminaires. Il évoquait une baisse de 16% de son Ebitda, à 900 millions de dollars, et une croissance de 25% de son chiffre d'affaires, à 9,5 milliards. Le consensus était de 763 millions et 9,4 milliards.Sans surprise, le groupe danois a aussi confirmé l'abaissement de sa cible d'Ebitda annuel entre 3,5 et 4,2 milliards de dollars. Sa précédente guidance était de 4 à 5 milliards de dollars.