Maersk : souhaite introduire en Bourse son unité forage

17/08/2018 | 11:32

Maersk avance de 3,3% à Copenhague, après l'annonce par le géant du transport maritime, en marge de ses résultats semestriels, qu'il souhaite introduire en Bourse de façon séparée son unité de forage (Maersk Drilling) en 2019.



Le groupe danois précise que ce projet, décidé après l'évaluation de diverses options, marque une étape dans sa transformation en entreprise centrée sur le transport et la logistique intégrée, annoncée en septembre 2016.



Sur son deuxième trimestre, Maersk a essuyé une perte des opérations poursuivies de 85 millions de dollars, contre un bénéfice de 10 millions un an auparavant, malgré des revenus en croissance de 24% à un peu plus de 9,5 milliards de dollars.



