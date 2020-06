Aperam : Oddo BHF relève sa cible

04/06/2020 | 11:00

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Aperam avec un objectif de cours relevé de 27 à 36 euros, intégrant une probabilité d'occurrence de 40% d'une acquisition d'Outokumpu Americas par le groupe d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux.



'Aperam pourrait acquérir Outokumpu Americas si, comme nous l'anticipons, le nouveau CEO d'Outokumpu décidait de vendre cette division qui peine à atteindre le niveau de profitabilité de NAS, la filiale d'Acerinox', estime le bureau d'études.



