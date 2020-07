Aperam : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

03/07/2020 | 09:47

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' et abaisse son objectif de cours de 36 à 35 euros sur Aperam, sur la base d'une révision en baisse de ses hypothèses de rentabilité et de synergies à extraire d'une potentielle acquisition d'Outokumpu Americas.



Pour le deuxième trimestre, le bureau d'études estime que le fabricant d'acier affichera une baisse de l'EBITDA limitée à 45 millions d'euros (contre 70 millions au premier trimestre), en ligne avec la guidance du management.



Pour le troisième, Oddo BHF attend une guidance d'EBITDA en légère hausse séquentielle à 51 millions, notant que 'la reprise de la demande en Europe devrait se matérialiser mais la production sera également repartie de même que la concurrence des importations'.



