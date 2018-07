APERAM : l'Ebitda recule au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aperam a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice net de 80 millions d'euros contre 76 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda du spécialiste de l'acier inoxydable est, lui, passé de 154 à 150 millions d'euros. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,8% à 1,218 milliard d'euros. Les expéditions d'acier pour le deuxième trimestre 2018 ont augmenté à 508 milliers de tonnes, contre 478 milliers de tonnes au deuxième trimestre 2017.S'agissant de ses perspectives, il est prévu que l'Ebitda baisse au 3ème trimestre 2018, en raison du ralentissement saisonnier habituel en Europe et que la dette financière nette reste à un bas niveau. Le spécialiste de l'acier inoxydable affichait une dette financière nette de 20 millions d'euros au 30 juin 2018.