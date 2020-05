Aperam : Notification de participation en vertu des obligations de la Loi Transparence

Luxembourg, 28 mai 2020 (18:00 CET) - Aperam annonce qu'une notification de participation de la part de Société Générale SA (5,22%) est disponible sur la base de données de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et également sur le site internet de la Société www.aperam.com, dans la rubrique Investors, Corporate Governance, Shareholding structure. Cette notification a été faite conformément à la Loi luxembourgeoise et le Règlement Grand ducal du 11 janvier 2008 relatifs aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ("Loi Transparence") et les obligations de notifier toute participation atteignant ou dépassant le seuil de 5% des droits de vote.

