Aperam : Résultats du deuxième trimestre 20181 - "Des résultats opérationnels robustes malgré des conditions difficiles" 0 0 31/07/2018 | 17:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Luxembourg, le 31 juillet 2018 - Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2018

Faits marquants Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 1,9 pour le 2ème trimestre 2018 contre 1,0 pour le 1er trimestre 2018.

Expéditions d'acier de 508 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2018, en baisse de 2% par rapport à des expéditions d'acier de 517 milliers de tonnes au 1er trimestre 2018.

EBITDA de 150 millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018, contre un EBITDA de 141 millions de d'euros pour le 1er trimestre 2018.

Bénéfice net de 80 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, contre un bénéfice net de 85 millions d'euros au 1er trimestre 2018.

Bénéfice de base par action de 0,94 euro au 2ème trimestre 2018, contre un bénéfice de base par action de 0,99 euro au 1er trimestre 2018.

Flux de trésorerie générés par l'exploitation de 101 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, contre 42 millions d'euros au 1er trimestre 2018.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 62 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, contre (4) millions d'euros au 1er trimestre 2018.

Le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 90 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, consistant en 55 millions d'euros de rachat d'actions et 35 millions d'euros de dividendes.

Dette financière nette de 20 millions d'euros au 30 juin 2018, par rapport à une position de trésorerie nette de 32 millions d'euros au 31 mars 2018. Initiatives stratégiques Fusion & Acquisition rigoureuse et génératrice de valeurs : Poursuite du processus de prise de contrôle de VDM Metals.

Transformation de notre outil industriel avec des équipements de pointe : Investissement d'environ 200 millions d'euros sur la période 2018-2020 au niveau de l'usine de laminage à froid, de décapage et de recuit ainsi que du convertisseur AOD de Genk.

Leadership Journey®2 (Phase 3 - Programme de Transformation - Objectif de gains annualisés de 150 millions en 2020) : Les gains cumulés ont atteint 24 millions d'euros à la fin du 2ème trimestre 2018, avec de bons progrès au sein de chaque pilier.

Perspectives Il est prévu que l'EBITDA baisse au 3ème trimestre 2018, en raison du ralentissement saisonnier habituel en Europe.

Il est prévu que la dette financière nette reste à un bas niveau au 3ème trimestre 2018. Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté: "Aperam améliore une nouvelle fois ses performances opérationnelles trimestrielles grâce à une demande solide au sein des marchés européens et brésiliens, ainsi qu'à son modèle de gestion robuste. Nous avons réussi cela malgré des conditions de marché difficiles, et une perturbation temporaire au Brésil due à une grève nationale.

Pour l'avenir, malgré des importations élevées en Europe, nous restons confiants quant aux fondamentaux du marché de l'acier inoxydable, et en particulier au potentiel de reprise en cours du marché brésilien ainsi que sur notre capacité d'emmener Aperam vers une nouvelle phase de développement basée sur nos initiatives stratégiques."







Principales données financières (sur base des informations financières préparées selon les normes IFRS) Millions d'Euros (sauf indication contraire) T2 18 T1 18 T2 17 S1 18 S1 17 Chiffre d'affaires 1 218 1 216 1 151 2 434 2 349 EBITDA 150 141 154 291 314 Bénéfice opérationnel 115 106 117 221 241 Bénéfice net 80 85 76 165 164 Flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions 62 (4) 55 58 39 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 508 517 478 1 025 964 EBITDA/tonne (EUR) 295 273 322 284 326 Bénéfice de base par action (EUR) 0,94 0,99 1,00 1,93 2,13 Bénéfice dilué par action (EUR) 0,73 0,83 0,79 1,57 1,87

Analyse des performances en matière de santé et de sécurité

Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 1,9 au 2ème trimestre 2018 contre 1,0 au 1er trimestre 2018. Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 juin 2018 Le chiffre d'affaires pour le 2ème trimestre 2018 à 1 218 millions d'euros était similaire aux 1 216 millions d'euros pour le 1er trimestre 2018. Les expéditions d'acier pour le 2ème trimestre 2018 ont diminué à 508 milliers de tonnes par rapport à 517 milliers de tonnes au 1er trimestre 2018.

L'EBITDA était de 150 millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018 contre un EBITDA de 141 millions d'euros pour le 1er trimestre 2018. Malgré une grève nationale des camionneurs au Brésil, qui a temporairement impacté nos opérations et nos clients, et une pression grandissante sur les importations en Europe, l'EBITDA a augmenté par rapport au trimestre précédent. Cette amélioration de la performance opérationnelle est surtout dûe à une demande solide en Europe, à la reprise en cours au Brésil et dans la division Alliages ainsi qu'à notre concentration sur l'excellence opérationnelle grâce au Leadership Journey® et au service client à travers notre stratégie Top Line. La phase 3 du Leadership Journey® - le Programme de Transformation - a continué à progresser pendant le trimestre avec une contribution de 24 millions d'euros à l'EBITDA depuis le début de l'année 2018. Avec cette nouvelle phase du Leadership Journey®, Aperam vise 150 millions d'euros de gains EBITDA annualisés sur la période 2018 à 2020. La charge d'amortissement et de dépréciation s'élève à 35 millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018. Aperam a enregistré au 2ème trimestre 2018 un bénéfice opérationnel de 115 millions d'euros contre un bénéfice opérationnel de 106 millions d'euros pour le 1er trimestre 2018. Les charges financières et autres coûts de financement nets pour le 2eme trimestre 2018 se sont élevées à 5 millions d'euros, y compris des coûts de financement de 1 million d'euros. Les pertes réalisées et non réalisées sur les variations de change et produits dérivés ont été de (3) millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018. La charge d'impôts sur le 2ème trimestre 2018 s'élevait à 28 millions d'euros. La Société a enregistré un bénéfice net de 80 millions d'euros au 2ème trimestre 2018. Les flux de trésorerie générés par l'exploitation sur le 2ème trimestre 2018 se sont élevés à 101 millions d'euros, avec une hausse du besoin en fonds de roulement de 18 millions d'euros, principalement due à des prix de matières premières plus élevés. Les dépenses d'investissement ont été de 41 millions d'euros pour le 2ème trimestre 2018. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 62 millions d'euros sur le 2ème trimestre 2018. Durant le 2ème trimestre 2018, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 90 millions d'euros, consistant en 55 millions d'euros de rachat d'actions et 35 millions d'euros de dividendes. Le montant de trésorerie total versé aux actionnaires sur le premier semestre 2018 s'est élevé à 118 millions d'euros, consistant en 55 millions d'euros de rachat d'actions et 63 millions d'euros de dividendes. Durant le 2ème trimestre 2018, la Société a racheté des obligations convertibles 2021 représentant un montant nominal de 25 millions de dollars U.S. (ou 21,4 millions d'euros) pour un montant total de 26 millions d'euros. Au 30 juin 2018, les capitaux propres s'élevaient à 2 407 millions d'euros et la dette financière nette à 20 millions d'euros (au 30 juin 2018, la dette financière brute s'établissait à 237 millions d'euros et la trésorerie et équivalents de trésorerie à 217 millions d'euros). La Société disposait de 567 millions d'euros de liquidités au 30 juin 2018, qui se décomposent en 217 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et 350 millions d'euros de lignes de crédit3 disponibles.





Analyse des résultats par division

Acier Inoxydable et aciers électriques(1)

Millions d'Euros (sauf indication contraire) T2 18 T1 18 T2 17 S1 18 S1 17 Chiffre d'affaires 1 016 994 954 2 010 1 951 EBITDA 123 111 130 234 265 Depreciation (31) (30) (32) (61) (64) Bénéfice opérationnel 92 81 98 173 201 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 499 496 467 995 932 Prix de vente de l'acier (EUR/tonne) 1 976 1 949 1 988 1 963 2 036 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intercompagnies

Le chiffre d'affaires de la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à 1 016 millions d'euros au 2ème trimestre 2018. Cela représente une hausse de 2,2% par rapport au chiffre d'affaires de 994 millions d'euros au 1er trimestre 2018. Les expéditions d'acier au 2ème trimestre ont été de 499 milliers de tonnes, par rapport aux expéditions d'acier de 496 milliers de tonnes au trimestre précédent. L'amélioration saisonnière en Amérique du Sud a plus que compensé l'impact temporaire de la grève nationale des camionneurs au Brésil sur nos opérations et nos clients, alors que la demande est resté solide en Europe. Dans l'ensemble, les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers électriques ont augmenté par rapport au trimestre précédent grâce à notre stratégie Top Line.





L'EBITDA de la division s'est élevé à 123 millions d'euros au 2ème trimestre 2018 contre 111 millions d'euros au 1er trimestre 2018. L'amélioration de la rentabilité reflète en premier lieu l'effet saisonnier positif en Amérique du sud, qui reste en voie de reprise plus forte (malgré les effets temporaire de la grève nationale), la stratégie Top Line et la contribution du Leadership Journey®.

La division Aciers inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice opérationnel de 92 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, à comparer à un bénéfice opérationnel de 81 millions d'euros au 1er trimestre 2018.

Services et Solutions(1)

Millions d'Euros (sauf indication contraire) T2 18 T1 18 T2 17 S1 18 S1 17 Chiffre d'affaires 548 562 515 1 110 1 085 EBITDA 17 21 11 38 42 Depreciation (1) (3) (2) (4) (4) Bénéfice opérationnel 16 18 9 34 38 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 217 230 202 447 420 Prix de vente de l'acier (EUR/tonne) 2 428 2 353 2 465 2 389 2 484 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intercompagnies

La division Services et Solutions a enregistré un chiffre d'affaires s'élevant à 548 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, par rapport aux 562 millions d'euros au 1er trimestre 2018. Au cours du 2ème trimestre 2018, les expéditions d'acier se sont élevées à 217 milliers de tonnes contre 230 milliers de tonnes au trimestre précédent. La division Services et Solutions a enregistré des prix de vente moyens plus élevés au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

La division a réalisé un EBITDA de 17 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, par rapport à un EBITDA de 21 millions d'euros au 1er trimestre 2018. La baisse de l'EBITDA est dûe principalement une baisse des expéditions.

La division Services et Solutions a affiché un bénéfice opérationnel de 16 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, par rapport à un bénéfice opérationnel de 18 millions d'euros au 1er trimestre 2018.



Alliages et Aciers Spéciaux(1)

Millions d'Euros (sauf indication contraire) T2 18 T1 18 T2 17 S1 18 S1 17 Chiffre d'affaires 149 131 122 280 234 EBITDA 16 14 12 30 23 Depreciation (1) (2) (1) (3) (3) Bénéfice opérationnel 15 12 11 27 20 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 9 10 8 19 17 Prix de vente de l'acier (EUR/tonne) 15 220 12 973 13 836 14 082 13 156 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intercompagnies

La division Alliages et Aciers spéciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, par rapport aux 131 millions d'euros du 1er trimestre 2018. Les expéditions d'acier étaient de 9 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2018, comparées au 10 milliers de tonnes pour le 1er trimestre 2018. Les prix de vente moyens ont augmenté par rapport au trimestre précédent.

La division a réalisé un EBITDA de 16 millions d'euros sur le 2ème trimestre 2018, contre 14 millions d'euros au 1er trimestre 2018. La hausse de l'EBITDA s'explique principalement du fait d'améliorations du mix produits. La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 15 millions d'euros au 2ème trimestre 2018, contre un bénéfice opérationnel de 12 millions d'euros au 1er trimestre 2018.



Événements récents

Le 10 juillet 2018, Aperam a reçu confirmation de la Banque de France, comme prévu par l'article D.213-2 du Code Monétaire et Financier de la loi française, que les conditions telles que décrites dans la documentation financière de son programme de titres de créances négociables à court terme pour un montant maximum de 200 millions d'euros, remplissent les obligations légales.

Le 20 juillet 2018, Aperam a annoncé avoir mené à terme son programme de rachat d'actions. Au total, 1 800 000 actions ont été achetés sous ce Programme, représentant un montant équivalent à 82,2 millions de dollars U.S (70 millions d'euros).



Nouveaux développements

Le 31 Juillet, 2018, Aperam a publié son Rapport Semestriel pour le premier semestre clos au 30 juin 2018. Le rapport est disponible sur la base de données de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et également sur www.aperam.com, dans la rubrique Investors & shareholders > Aperam Financial Reports





Le 31 juillet 2018, Aperam a annoncé un nouveau projet d'investissement pour son usine de Genk (Belgique) consistant en un convertisseur AOD ("Argon Oxygen Decarburization"). Ce projet d'investissement a pour but de renforcer la compétitivité en matière de coûts, y compris l'énergie, le rendement métal, améliorer la productivité et donner une plus grande flexibilité. L'investissement total dans les installations à Genk (y inclus cet investissement, l'investissement précédemment annoncé pour la ligne de laminage à froid, de recuit et de décapage, et des équipements auxiliaires) est d'environ 200 millions d'euros et est prévu d'être finalisé au cours du premier semestre 2020.



Conférence téléphonique investisseurs

La direction d'Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du 2ème trimestre 2018 à la date et aux heures suivantes :

Date New York Londres Luxembourg Mardi

31 juillet 2018 12h30 17h30 18h30 Les numéros de téléphone d'accès sont les suivants: France (+33 (0)1 76 77 22 57); USA (+1 929 477 0402); et international (+44 (0)330 336 9411). Le code d'accès participant est 6918532#.

La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 7 août 2018: France (+33 (0) 1 70 48 00 94);

USA (+1 719 457 0820) et international (+44 (0) 207 660 0134). Le code d'accès participant est 6918532#.

Contacts

Communication Groupe / Relations Investisseurs / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux. Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. En 2017, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et des expéditions d'acier de 1,94 million de tonnes. Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com. Déclarations prospectives Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM (en millions d'Euros) 30 juin

2018 31 mars

2018 30 juin

2017 Actifs non courants 2 325 2 435 2 490 Immobilisations incorporelles 486 503 516 Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques) 1 506 1 533 1 536 Investissements et autres 333 379 438 Actifs courants et besoin en fonds de roulement 1 008 1 061 930 Stocks, créances clients et dettes fournisseurs 702 706 657 Charges payées d'avance et autres actifs courants 89 81 76 Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) 217 274 197 Capitaux propres 2 407 2 575 2 276 Capitaux propres - part du Groupe 2 403 2 571 2 272 Intérêts ne conférant pas le contrôle 4 4 4 Passifs non courants 396 420 712 Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A) 2 2 246 Engagements envers le personnel 155 157 161 Provisions et autres 239 261 305 Passifs courants (hors dettes fournisseurs) 530 501 432 Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B) 235 240 157 Charges à payer et autres passifs courants 295 261 275 Dette financière nette / (Trésorerie nette) (D = A+B-C) 20 (32) 206



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM (en millions d'Euros) Trois mois se terminant le Six mois se terminant le 30 juin

2018 31 mars 2018 30 juin

2017 30 juin

2018 30 juin

2017 Chiffre d'affaires 1 218 1 216 1 151 2 434 2 349 EBITDA (C = A-B) 150 141 154 291 314 Marge d'EBITDA (%) 12,3% 11,6% 13,4% 12,0% 13,4% Dotation aux amortissements et aux dépréciations (B) (35) (35) (37) (70) (73) Bénéfice opérationnel (A) 115 106 117 221 241 Marge opérationnelle (%) 9,4% 8,7% 10,2% 9,1% 10,3% Résultats d'autres investissements et sociétés mises en équivalence 1 - - 1 - Charges financières et autres coûts de financement, nets (5) (5) (12) (10) (24) Gains / (pertes) sur variations de change et produits dérivés (3) 4 (5) 1 (4) Bénéfice avant impôts 108 105 100 213 213 Charge d'impôt sur le résultat (28) (20) (24) (48) (49) Taux d'impôt effectif (%) 25,7% 19,4% 22,7% 22,6% 22,7% Bénéfice net 80 85 76 165 164













TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM (en millions d'Euros) Trois mois se terminant le Six mois se terminant le 30 juin

2018 31 mars

2018 30 juin

2017 30 juin

2018 30 juin

2017 Bénéfice net 80 85 76 165 164 Dotation aux amortissements et aux dépréciations 35 35 37 70 73 Variations du besoin en fonds de roulement (18) (117) (54) (135) (199) Autres activités d'investissement (nettes) 4 39 31 43 75 Flux de trésorerie d'exploitation (A) 101 42 90 143 113 Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'actifs biologiques (41) (47) (36) (88) (75) Autres activités d'investissement (nettes) 2 1 1 3 1 Flux de trésorerie d'investissement (B) (39) (46) (35) (85) (74) Variation des dettes financières courantes et non courantes (27) 1 (2) (26) (4) Achat d'actions propres (55) - (73) (55) (90) Dividendes versés (35) (28) (26) (63) (53) Flux de trésorerie de financement (117) (27) (101) (144) (147) Impact des fluctuations de change sur la trésorerie (2) (1) (3) (3) (3) Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (57) (32) (49) (89) (111) Flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat d'actions (C = A+B) 62 (4) 55 58 39





Annexe 1a - Statistiques sur la santé et la sécurité Statistiques Santé et sécurité Trois mois se terminant le 30 juin

2018 31 mars

2018 31 décembre

2017 Taux de fréquence 1,9 1,0 1,3 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.



Annexe 1b - Principales données financières et opérationnelles

Trimestre se terminant

le 30 juin 2018 Acier inoxydable et aciers électriques Services et Solutions Alliages et

aciers spéciaux Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 499 217 9 (217) 508 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 1 976 2 428 15 220 2 333 Informations financières

(millions d'EUR) Chiffre d'affaires 1 016 548 149 (495) 1 218 EBITDA 123 17 16 (6) 150 Dotation aux amortissements et aux dépréciations (31) (1) (1) (2) (35) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) 92 16 15 (8) 115



Trimestre se terminant

le 31 mars 2018 Acier inoxydable et aciers électriques Services et Solutions Alliages et aciers spéciaux Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 496 230 10 (219) 517 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 1 949 2 353 12 973 2 286 Informations financières

(millions d'EUR) Chiffre d'affaires 994 562 131 (471) 1,216 EBITDA 111 21 14 (5) 141 Dotation aux amortissements et aux dépréciations (30) (3) (2) - (35) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) 81 18 12 (5) 106 Annexe 2 - Termes et définitions Sauf indication contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les significations suivantes: Dette financière brute: dette financière à long terme plus dette financière à court terme.

Dette financière nette et / ou Trésorerie nette: dette financière à long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Dette financière nette / EBITDA ou ratio d'endettement: désigne le calcul de la dette financière nette divisée par l'EBITDA des douze derniers mois.

EBITDA: résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations.

EBITDA/tonne: calculé comme l'EBITDA divisé par le total des expéditions d'acier.

Expéditions: les informations au niveau de la division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles (qui existent principalement entre les divisions "Acier Inoxydable et aciers électriques" et "Services et Solutions") et les expéditions intra-segments, respectivement.

Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions: correspondent aux flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement.

Fonds de roulement: créances clients plus stocks, moins dettes fournisseurs.

Investissements: font référence aux dépenses en capital et se définit comme l'achat d'immobilisations corporelles, d'actifs incorporels et d'actifs biologiques.

Liquidité: trésorerie et équivalents de trésorerie et lignes de crédit non tirées.

Prix de vente moyen d'acier: calculé en divisant le chiffre d'affaires lié à la vente d'acier par les expéditions d'acier.

Taux de fréquence en matière de santé et sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants.

Trésorerie et équivalents de trésorerie: représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restriction et les placements à court terme.





1 Les informations financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe 1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de reconnaissance des Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas été audités. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent, peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis. Ce communiqué de presse contient également des Mesures de Performance Alternative ("MPA" ci-après). Le Groupe pense que ces MPA sont utiles pour mieux comprendre son bilan et donnent des informations supplémentaires aux investisseurs et au management vis-à-vis des performances financières du Groupe, de sa structure de capital et de son évaluation de crédit. Ces mesures financières non normées doivent être lues en complément et non pas à la place des états financiers d'Aperam établis selon les normes IFRS. Ces mesures non normées peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de la même manière dans d'autres groupes. Les MPAs utilisés sont définis dans l'annexe 2 "Termes et définitions". Le présent communiqué de presse est une traduction française libre du communiqué de presse des résultats en anglais. En cas de différence entre les deux documents, la version anglaise prévaut.

2 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre 2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de gestion et une amélioration des profits. La 3ème phase du Leadership Journey® - le Programme de Transformation - vise des gains additionnels sur l'EBITDA de 150 millions d'euros par an d'ici la fin 2020. 5 Comprend une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros et un financement de la BEI de 50 millions d'euros.



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aperam via Globenewswire

5 Comprend une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros et un financement de la BEI de 50 millions d'euros. 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur APERAM 18:21 APERAM : l'Ebitda recule au deuxième trimestre AO 18:02 APERAM : bénéfice net trimestriel de 80 millions d'euros CF 17:41 APERAM : Résultats du deuxième trimestre 20181 - "Des résultats opérationnels ro.. GL 23/07 APERAM : programme de rachat d'actions achevé CF 20/07 APERAM : annonce avoir mené à terme son programme de rachat d'actions GL 19/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Iliad, Ubisoft, Michelin, ASML, Ericsson... 14/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Aéroports de Paris, Teleperformance, Total, Ferrari, .. 14/06 APERAM : Credit Suisse dégrade à Neutre AO 17/05 APERAM : Détachement de dividende trimestriel FA 10/05 APERAM : tout est sous contrôle Recommandations des analystes sur APERAM 19/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Iliad, Ubisoft, Michelin, ASML, Ericsson... 14/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Aéroports de Paris, Teleperformance, Total, Ferrari, .. 14/06 APERAM : Credit Suisse dégrade à Neutre AO