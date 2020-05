Aperam : Résultats du premier trimestre 2020 0 06/05/2020 | 07:05 Envoyer par e-mail :

Résultats du premier trimestre 2020



06-Mai-2020 / 07:00 CET/CEST





"Un trimestre saisonnier normal jusqu'aux impacts COVID en mars" Luxembourg, le 6 mai 2020 (07:00 CET) - Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam, Luxembourg, Paris, Bruxelles: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 mars 2020. Faits marquants Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 1, 9 au 1er trimestre 2020 contre 1 ,9 au 4ème trimestre 2019 Expéditions d'acier de 438 milliers de tonnes au 1er trimestre 2020, en hausse de 9,0% par rapport à des expéditions d'acier de 402 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2019 EBITDA ajusté de 70 millions d'euros au 1er trimestre 2020, comparé à 85 millions d'euros au 4ème trimestre 2019 Bénéfice net de 29 millions d'euros au 1er trimestre 2020, comparé à 29 millions d'euros au 4ème trimestre 2019 Bénéfice de base par action de 0,36 euros au 1er trimestre 2020, comparé à 0,36 euros au 4ème trimestre 2019 Flux de trésorerie générés par l'exploitation de 63 millions d'euros au 1er trimestre 2020, comparé à 162 millions d'euros au 4ème trimestre 2019 Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 18 millions d'euros au 1er trimestre 2020, comparé à 140 millions d'euros au 4ème trimestre 2019, y compris 30 millions d'euros provenant de la cession de la totalité de la participation dans Gerdau Dette financière nette de 108 millions d'euros au 31 mars 2020 par rapport à 75 millions d'euros au 31 décembre 2019 Initiatives stratégiques Leadership Journey(R) 2 Phase 3 : Les gains annualisés réalisés ont atteint 23 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Les gains réalisés par le Leadership Journey(R) ont atteint 146 millions d'euros à la fin du 1er trimestre 2020, par rapport à un objectif de 200 millions d'euros à la fin de l'année 2020. Perspectives Il est prévu que l'EBITDA ajusté au 2ème trimestre 2020 diminue par rapport au 1er trimestre 2020 à cause d'une baisse attendue des volumes pouvant aller jusqu'à 25%.



Le flux de trésorerie disponible est attendu positif au 2ème trimestre 2020. Il est prévu que la dette nette augmente légèrement. Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté:

"Nous avons bien commencé l'année avec une reprise saisonnière des volumes qui a également bénéficié de l'épuisement de certains quotas d'importations, ce qui a permis d'augmenter la demande de matériel produit localement, bien que le niveau de prix soit resté bas. Vers la fin du trimestre, nous avons subi des impacts significatifs liés au COVID-19 avec la fermeture temporaire de sites alors que nous continuons à tout mettre en oeuvre pour soutenir et prendre soin de nos employés et des personnes que nous servons. Pour l'avenir, les carnets de commande indiquent une nette baisse des volumes au deuxième trimestre, ce qui va impacter nos résultats. Nous avons pris toutes les mesures opérationnelles et financières d'atténuation nécessaires. Nous continuons de nous concentrer sur la solide génération de trésorerie d'Aperam, sa liquidité abondante et son bilan solide qui nous permettront de sortir plus fort de cette crise." Principales données financières (sur base des informations financières préparées selon les normes IFRS) Millions d'euros (sauf indication contraire) T1 20 T4 19 T1 19 Chiffre d'affaires 1 049 1 000 1 178 Bénéfice opérationnel 34 59 46 Résultat net: part du Groupe 29 29 25 Bénéfice de base par action (EUR) 0,36 0,36 0,30 Bénéfice dilué par action (EUR) 0,36 0,36 0,30 Flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions 18 140 24 Dette financière nette (à la fin de la période) 108 75 106 EBITDA ajusté 70 85 81 Eléments exceptionnels - 17 - EBITDA 70 102 81 EBITDA ajusté/tonne (EUR) 160 211 162 EBITDA/tonne (EUR) 160 254 162 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 438 402 501 Analyse des performances en matière de santé et de sécurité Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 1,9 au 1er trimestre 2020 contre 1,9 au 4ème trimestre 2019. Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 31 mars 2020 Le chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 a augmenté de 5% à 1 049 millions d'euros contre 1 000 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. Les expéditions d'acier au 1er trimestre 2020 ont augmenté à 438 milliers de tonnes contre 402 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2019. L'EBITDA a baissé au cours du trimestre pour atteindre 70 millions d'euros contre 102 millions d'euros au 4ème trimestre 2019 (y compris des gains exceptionnels de 17 millions d'euros pour les crédits d'impôt PIS/Cofins liés à des périodes antérieures comptabilisés au Brésil). L'Europe a bénéficié de volumes en hausse dûs à l'effet saisonnier, tandis que le Brésil a baissé suite également à des facteurs saisonniers. Les prix sont restés sous pression. Les prix des matières premières plus bas ont entraînés d'importants effets négatifs de valorisation de stocks. De plus, les coûts liés au COVID-19 ont affecté l'EBITDA en raison de fermetures temporaires d'usines et de perturbations des transports à partir de la mi-mars. La charge d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à (36) millions d'euros au 1er trimestre 2020. Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 34 millions d'euros au 1er trimestre 2020, à comparer à un bénéfice opérationnel de 59 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. Les résultats financiers incluant les résultats de change et sur produits dérivés au 1er trimestre 2020 ont été de (7) millions d'euros, y compris des coûts de financement de (3) millions d'euros. Le produit d'impôts au cours du 1er trimestre 2020 a été de 2 millions d'euros. La Société a enregistré un bénéfice net de 29 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Les flux de trésorerie générés par l'exploitation au 1er trimestre 2020 ont été de 63 millions d'euros, avec une hausse de 21 millions d'euros du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d'investissement du 1er trimestre se sont élevées à (45) millions d'euros. Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes au 1er trimestre 2020 se sont élevés à 18 millions d'euros. Au cours du 1er trimestre 2020, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 32 millions d'euros, entièrement constitué de dividendes. Analyse des résultats par division Acier Inoxydable et aciers électriques(1) Millions d'Euros (sauf indication contraire) T1 20 T4 19 T1 19 Chiffre d'affaires 827 808 931 EBITDA ajusté 53 71 52 Eléments exceptionnels - 16 - EBITDA 53 87 52 Amortissements, dépréciations et impairment (30) (34) (30) Bénéfice opérationnel 23 53 22 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 426 402 479 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 1 876 1 843 1 871 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes Le chiffre d'affaires de la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à 827 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Cela représente une augmentation de 2,4% par rapport au chiffre d'affaires de 808 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. Les expéditions d'acier au 1er trimestre ont été de 426 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,0% par rapport aux expéditions d'acier de 402 milliers de tonnes au trimestre précédent. Les volumes ont augmenté en Europe grâce à l'effet saisonnier et ont également bénéficié des enquêtes anti-dumping concernant les bobines laminées à chaud en provenance de Chine, d'Indonésie et de Taiwan, tandis que les volumes ont baissé au Brésil suite à l'effet saisonnier. Les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers électriques ont augmenté de 1,8% par rapport au trimestre précédent. Le segment a réalisé un EBITDA de 53 millions d'euros au 1er trimestre 2020, comparé à un EBITDA de 87 millions d'euros au 4ème trimestre 2019, y compris des gains exceptionnels de 16 millions d'euros au Brésil pour les crédits d'impôt PIS/Cofins liés aux périodes précédentes. L'impact positif d'une hausse des volumes en Europe a été complètement absorbé par des effets négatifs de valorisation de stocks liés aux matières premières et des coûts liés au COVID-19. La charge d'amortissement et de dépréciation s'est établie à (30) millions d'euros au 1er trimestre 2020. La division Aciers inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice opérationnel de 23 millions d'euros au 1er trimestre 2020, à comparer à un bénéfice opérationnel de 53 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. Services et Solutions(1) Millions d'Euros (sauf indication contraire)

T1 20 T4 19 T1 19 Chiffre d'affaires 450 382 520 EBITDA ajusté 9 4 16 Eléments exceptionnels - 1 - EBITDA 9 5 16 Amortissements et dépréciations (3) (5) (2) Bénéfice opérationnel 6 - 14 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 186 144 214 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 2 331 2 470 2 313 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division Services et Solutions a enregistré un chiffre d'affaires s'élevant à 450 millions d'euros au 1er trimestre 2020, ce qui représente une hausse de 17,8%, par rapport à un chiffre d'affaires de 382 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. Au cours du 1er trimestre 2020, les expéditions d'acier se sont élevées à 186 milliers de tonnes contre 144 milliers de tonnes au trimestre précédent. La division Services et Solutions a enregistré des prix de vente moyens plus bas au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La division a réalisé un EBITDA de 9 millions d'euros au 1er trimestre 2020, contre un EBITDA de 5 millions d'euros, y compris 1 million d'euros pour les crédits d'impôt PIS/Cofins, au 4ème trimestre 2019. L'EBITDA a augmenté par rapport au trimestre précédent principalement grâce à une nette hausse des volumes de 29% qui a plus que compensé des effets négatifs de valorisation de stocks et des coûts liés au COVID-19 concernant la fermeture de notre centre de services en Italie. Au 1er trimestre 2020, la charge d'amortissement et de dépréciation s'est établie à (3) millions d'euros. La division Services et Solutions a affiché un bénéfice opérationnel de 6 millions d'euros au 1er trimestre 2020, contre un bénéfice opérationnel de moins de 1 million d'euros au 4ème trimestre 2019. Alliages? ?et? ?Aciers? ?Spéciaux(1) Millions d'Euros (sauf indication contraire)

T1 20 T4 19 T1 19 Chiffre d'affaires 155 160 153 EBITDA 9 14 12 Amortissements et dépréciations (3) (1) (2) Bénéfice opérationnel 6 13 10 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 9 9 10 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 16 572 16 384 15 303 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 155 millions d'euros au cours du 1er trimestre 2020, soit une baisse de 3,1% par rapport aux 160 millions d'euros du 4ème trimestre 2019. Les expéditions d'acier sont restées stable au cours du trimestre à 9 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont légèrement augmenté au cours du trimestre. La division a réalisé un EBITDA de 9 millions d'euros sur le 1er trimestre 2020, contre 14 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. La baisse de l'EBITDA est due aux perturbations liées au COVID-19 qui ont également impacté les volumes à cause des fermetures temporaires d'usines. La division a également enregistré des effets de valorisation de stocks négatifs induits par les matières premières. La charge d'amortissement et de dépréciation au 1er trimestre 2020 s'est élevée à (3) millions d'euros. La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 6 millions d'euros au 1er trimestre 2020, contre un bénéfice opérationnel de 13 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. Événements récents Le 26 février 2020, Aperam a annoncé la publication de son rapport annuel 2019 ( Lien ). Le 19 mars 2020, dans le cadre de la propagation du coronavirus (COVID-19), Aperam a annoncé des actions supplémentaires afin de protéger ses employés et ses cocontractants. Le 1er avril 2020, Aperam a annoncé un report prudent du démarrage de son programme de rachat d'actions dans le cadre du COVID-19. Le 3 avril 2020, Aperam a annoncé la publication de l'avis de convocation ( Lien ) pour son Assemblée Générale Annuelle et son Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du mardi 5 mai 2020 sans présence physique, comme permis par la loi luxembourgeoise. En conséquence, des dispositions sont prises pour permettre aux actionnaires de voter par voie électronique et par procuration. Le 7 avril 2020, Aperam, a annoncé la nomination de Sudhakar Sivaji comme nouveau directeur financier de la Société, suite à la démission de Sandeep Jalan. Sudhakar Sivaji, 40 ans, deviendra membre de l'équipe de direction d'Aperam et directeur financier d'Aperam à compter du 6 mai 2020. Le 15 et le 20 avril 2020, Aperam a annoncé des notifications de participation de la part de Société Générale SA, respectivement, au-dessus et en-dessous du seuil de 5% des droits de vote, conformément à la Loi de Transparence. Le 30 avril 2020, Aperam a annoncé la publication de son rapport « made for life » pour 2019, qui constitue son rapport de performance de développement durable. Le 5 mai 2020, Aperam a annoncé que l'Assemblée Générale Annuelle et l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'Aperam tenues à Luxembourg le 5 mai 2020 ont approuvé à une large majorité toutes les résolutions à l'ordre du jour. Nouveaux développements Le 6 mai 2020, Aperam a annoncé la nomination de Geert Verbeek, comme CTO et membre de la Leadership Team d'Aperam avec comme responsabilités la Santé et la Sécurité & l'Environnement, le risque et l'innovation industriels et les achats. Conférence téléphonique investisseurs La direction d'Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du 1er trimestre 2020 à la date et aux heures suivantes : Date New York Londres Luxembourg Mercredi, 6 mai 2020 9h30 14h30 15h30 Lien vers la webdiffusion: https://channel.royalcast.com/webcast/aperam/20200506_1/ Les numéros de téléphone d'accès sont les suivants: international +44 (0) 20 3003 2666; USA +1 212 999 6659 . Le code d'accès participant est: Aperam Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible pendant un an à l'adresse suivante: https://channel.royalcast.com/webcast/aperam/20200506_1/ Contacts Communication Groupe / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103 Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304 A propos d'Aperam Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux. Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir de nos propres forêts certifiées FSC). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. En 2019, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4 240 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,79 million de tonnes. Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com. Déclarations prospectives Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la récente éclosion de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Aperam peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives. BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM (en millions d'euros) 31 mars 2020 31 décembre 2019 31 mars 2019 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) 297 375 342 Stocks, créances clients et dettes fournisseurs 641 655 773 Charges payées d'avance et autres actifs courants 85 84 86 Actifs courants et besoin en fonds de roulements 1 023 1 114 1 201 Immobilisations incorporelles 445 479 494 Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques) 1 555 1 653 1 605 Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres 4 4 33 Impôts différés actifs 126 128 160 Autres actifs non courants 70 81 97 Total Actif (net des dettes fournisseurs) 3 223 3 459 3 590 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B) 40 85 272 Charges à payer et autres passifs courants 274 263 267 Total du passif courant (hors dettes fournisseurs) 314 348 539 Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A) 365 365 176 Engagements envers le personnel 146 146 148 Impôts différés passifs 124 130 130 Autres passifs à long terme 45 52 65 Total du passif (hors dettes fournisseurs) 994 1 041 1 058 Capitaux propres, part du Groupe 2 225 2 414 2 528 Intérêts minoritaires 4 4 4 Total des capitaux propres 2 229 2 418 2 532 Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs) 3 223 3 459 3 590 Dette financière nette (D = A+B-C) 108 75 106 ?COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D'APERAM (en millions d'euros) Trois mois se terminant le 31 mars 2020 31 décembre 2019 31 mars 2019 Chiffre d'affaires 1 049 1 000 1 178 EBITDA ajusté (E = C-D) 70 85 81 Marge d'EBITDA ajusté (%) 6,7% 8,5% 6,9% Eléments exceptionnels (D) - 17 - EBITDA (C = A-B) 70 102 81 Marge d'EBITDA (%) 6,7% 10,2% 6,9% Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment (B) (36) (43) (35) Bénéfice opérationnel (A) 34 59 46 Marge opérationnelle (%) 3,2% 5,9% 3,9% Résultats financiers, (nets) (7) (2) (14) Bénéfice avant impôts 27 57 32 Produit / (charge) d'impôt sur le résultat 2 (28) (7) Taux d'impôt effectif % (8,0)% 50,4% 22,8% Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 29 29 25 Bénéfice de base par action (EUR) 0,36 0,36 0,30 Bénéfice dilué par action (EUR) 0,36 0,36 0,30 Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers) 79 816 79 818 83 536 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en milliers) 80 076 80 078 83 774 TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM (en millions d'euros) Trois mois se terminant le 31 mars 2020 31 décembre 2019 31 mars 2019 Bénéfice opérationnel 34 59 46 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment 36 43 35 Variations du besoin en fonds de roulement (21) 70 (19) Impôts sur le revenu (payés) / reçus (3) (6) 2 Intérêts payés, (nets) (1) (1) (1) Autres activités d'investissement, (nettes) 18 (3) 8 Flux de trésorerie d'exploitation (A) 63 162 71 Acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'actifs biologiques (45) (52) (47) Autres activités d'investissement (nettes) - 30 - Flux de trésorerie d'investissement (B) (45) (22) (47) Variation des dettes financières courantes et non courantes (45) (84) 154 Dividendes versés (32) (35) (33) Autres activités de financement, (nettes) (2) (3) (2) Flux de trésorerie de financement (79) (122) 119 Impact des fluctuations de change sur la trésorerie (17) - - Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (78) 18 143 Flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat d'actions (C = A+B) 18 140 24 Annexe 1a - Statistiques sur la santé et la sécurité Statistiques Santé et sécurité Trois mois se terminant le 31 mars 2020 31 décembre 2019 31 mars 2019 Taux de fréquence 1,9 1,9 1,1 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants. Annexe 1b - Principales données opérationnelles et financières Trimestre se terminant le 31 mars 2020 Acier inoxydable et aciers électriques Services et Solutions Alliages et aciers spéciaux Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 426 186 9 (183) 438 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 1 876 2 331 16 572 2 332 Informations financières (millions d'euros) Chiffre d'affaires 827 450 155 (383) 1 049 EBITDA 53 9 9 (1) 70 Dotation aux amortissements et aux dépréciations (30) (3) (3) - (36) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) 23 6 6 (1) 34 Trimestre se terminant le 31 décembre 2019 Acier inoxydable et aciers électriques Services et Solutions Alliages et aciers spéciaux Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 402 144 9 (153) 402 Prix de vente de l'acier (EUR/tonne) 1 843 2 470 16 384 2 393 Informations financières (millions d'euros) Chiffre d'affaires 808 382 160 (350) 1 000 EBITDA ajusté 71 4 14 (4) 85 Eléments exceptionnels 16 1 - - 17 EBITDA 87 5 14 (4) 102 Dotation aux amortissements et aux dépréciations (34) (5) (1) (3) (43) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) 53 - 13 (7) 59 Annexe 2 - Termes et définitions Sauf indication contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les significations suivantes: Dette? ?financière? ?brute:? ?dette financière à long terme plus dette financière à court terme. Dette financière nette et / ou Trésorerie nette: dette financière à long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Dette financière nette / EBITDA ou ratio d'endettement: ?désigne le calcul de la dette financière nette divisée par l'EBITDA des douze derniers mois. EBITDA:? résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations. EBITDA? ?ajusté:? ?résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations et éléments exceptionnels. EBITDA/tonne:? ?calculé comme l'EBITDA divisé par le total des expéditions d'acier. EBITDA ajusté/tonne: calculé comme l'EBITDA ajusté divisé par le total des expéditions d'acier. Eléments exceptionnels: comprennent (i) des dépréciations de stocks supérieures ou égales à 10% du total des stocks concernés avant dépréciation à la fin du trimestre considéré, (ii) des (charges) / gains de restructuration supérieurs ou égaux à 10 millions d'euros pour le trimestre considéré, (iii) des (pertes) / gains sur les cessions d'actifs supérieurs ou égaux à 10 millions d'euros pour le trimestre considéré ou (iv) des autres éléments non récurrents supérieurs ou égaux à 10 millions d'euros pour le trimestre considéré. Expéditions: ?les informations au niveau de la division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles (qui existent principalement entre les divisions "Acier Inoxydable et aciers électriques" et "Services et Solutions") et les expéditions intra-segments, respectivement. Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions: ?correspondent aux flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement. Fonds? ?de? ?roulement:? ? créances clients plus stocks, moins dettes fournisseurs. Investissements: font référence aux dépenses en capital et se définit comme l'achat d'immobilisations corporelles, d'actifs incorporels et d'actifs biologiques. Liquidité:? ?trésorerie et équivalents de trésorerie et lignes de crédit non tirées. Prix? ?de? ?vente? ?moyen? ?d'acier:? calculé en divisant le chiffre d'affaires lié à la vente d'acier par les expéditions d'acier. Résultats financiers: Charges financières nettes, autres coûts de financement nets, résultats de change et résultats sur produits dérivés. Taux de fréquence en matière de santé et sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants. Trésorerie et équivalents de trésorerie: représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restriction et les placements à court terme. 1 Les informations financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe 1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de reconnaissance des Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas été audités. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent, peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui résulteraient des calculs basés sur des chiffres arrondis. Ce communiqué de presse contient également des Mesures de Performance Alternative ("MPA" ci-après). Le Groupe pense que ces MPA sont utiles pour mieux comprendre son bilan et donnent des informations supplémentaires aux investisseurs et au management vis-à-vis des performances financières du Groupe, de sa structure de capital et de son évaluation de crédit. Ces mesures financières non normées doivent être lues en complément et non pas à la place des états financiers d'Aperam établis selon les normes IFRS. Ces mesures non normées peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de la même manière dans d'autres groupes. Les MPAs utilisés sont définis dans l'annexe 2 "Termes et définitions". Le présent communiqué de presse est une traduction française libre du communiqué de presse des résultats en anglais. En cas de différence entre les deux documents, la version anglaise prévaut. 2 Le Leadership Journey(R) est une initiative lancée le 16 décembre 2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de gestion et une amélioration des profits. La troisième phase du Leadership Journey(R) - le Programme de Transformation - vise à une contribution à l'EBITDA de 200 millions d'euros à fin 2020.







