Aperam : abandonne le projet de rachat de VDM Metals

21/12/2018 | 07:59

Aperam annonce la fin de l'accord d'achat d'actions avec Falcon Metals et Lindsay Goldberg Vogel afin d'acquérir VDM Metals tel qu'annoncé le 11 avril, suite à des objections de la Commission européenne quant à l'impact de la proposition de fusion.



'Il est hautement regrettable d'avoir à faire face à des obstacles conceptuels qui s'opposent à la création d'un champion européen des alliages et qui nient l'existence de marchés des alliages de spécialités mondiaux, commente le CEO Timoteo Di Maulo.



Aperam, Falcon Metals et Lindsay Goldberg ont donc décidé, dans l'intérêt de leurs parties prenantes, de se retirer de l'enquête approfondie de phase II initiée par la Commission le 29 novembre dernier.



