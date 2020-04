Luxembourg, 1 avril 2020 (07:00 CET) - Aperam annonce un report prudent du démarrage de son programme de rachat d'actions dans le cadre du COVID-19.

Dans le cadre de la crise sans précédent que nous traversons avec le COVID-19, nous avons comme priorité absolue la santé et la sécurité de toutes les personnes qui travaillent pour et avec Aperam. Par conséquent, nous avons mis en ?uvre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre personnel et toutes les communautés autour de nos sites contre la propagation de cette pandémie, conformément aux recommandations émises par l'Organisation Mondiale de la Santé et les gouvernements nationaux. Dans la mesure du possible, nous continuons à utiliser le travail à domicile et la formation en ligne pour tous nos employés. Nous restons en contact étroit avec nos parties prenantes locales et soutenons les hôpitaux avec des dons de masques.

Dans ces conditions exceptionnelles, tout est également fait pour préserver l'intégrité de nos usines et de notre entreprise et nos services aux clients. Un vaste programme de variabilisation des coûts et de réduction des dépenses a été lancé et sera réalisé grâce aux efforts de tous nos collaborateurs. Dans ce contexte, le Conseil d'administration a décidé de différer prudemment le démarrage du programme de rachat d'actions de 6 mois afin d'évaluer la gravité et la durée de la contraction économique, tout en conservant les dividendes annoncés.

