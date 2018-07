Aperam : bénéfice net trimestriel de 80 millions d'euros

31/07/2018 | 18:02

Publiés ce jour après séance, les comptes trimestriels d'Aperam ont été marqués par un bénéfice net de 80 millions d'euros, en hausse de 4 millions par rapport au deuxième trimestre 2017.



L'Ebitda du sidérurgiste est pour sa part ressorti à 150 millions de dollars, inférieur de 4 millions à son niveau à la même période en 2017 (mais supérieur de 9 millions au niveau du premier trimestre 2018), tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à près de 1,22 milliard de dollars, contre 1,15 milliard un an plus tôt.



Le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux a également rapporté avoir expédié 508.000 tonnes d'acier durant le trimestre, en retrait de 2% par rapport au trimestre précédent.



En termes de prévisions, il s'attend à une baisse de son Ebitda au troisième trimestre en raison du ralentissement saisonnier habituel en Europe. La dette nette devrait quant à elle rester à un bas niveau.



'Aperam améliore une nouvelle fois ses performances opérationnelles trimestrielles grâce à une demande solide au sein des marchés européens et brésiliens, ainsi qu'à son modèle de gestion robuste. Nous avons réussi cela malgré des conditions de marché difficiles, et une perturbation temporaire au Brésil due à une grève nationale. Pour l'avenir, malgré des importations élevées en Europe, nous restons confiants quant aux fondamentaux du marché de l'acier inoxydable, et en particulier au potentiel de reprise en cours du marché brésilien ainsi que sur notre capacité d'emmener Aperam vers une nouvelle phase de développement basée sur nos initiatives stratégiques', commente Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam.





