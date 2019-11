Aperam : entouré après ses trimestriels

06/11/2019 | 13:25

Aperam bondit de 10% à Amsterdam, suite à l'annonce par le spécialiste des aciers inoxydables, électrique et spéciaux, d'un bénéfice net divisé par deux en comparaison annuelle, à 37 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2019, soit 0,47 euro par action.



Son EBITDA a reculé de 36% à 79 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 13% à 972 millions, mais son flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions a triplé pour atteindre 45 millions d'euros.



Il est prévu par Aperam qu'au quatrième trimestre 2019, son EBITDA augmente légèrement par rapport au troisième et que sa dette financière nette diminue, après avoir été ramenée de 176 à 172 millions d'euros entre le 30 juin et le 30 septembre.



