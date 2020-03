Aperam : entreprend des actions supplémentaires dans le contexte COVID-19

Luxembourg, 19 mars 2020 (07:00 CET) - Dans le cadre de la propagation du coronavirus (COVID-19), Aperam annonce des actions supplémentaires afin de protéger ses employés et ses cocontractants.

La santé et la sécurité de toutes les personnes qui travaillent pour et avec Aperam est notre priorité absolue. Nous surveillons étroitement les recommandations émises par les pays et l'Organisation Mondiale de la Santé quant au COVID-19 et mettons en ?uvre toutes les actions nécessaires pour protéger nos parties prenantes, et arrêter la propagation de cette pandémie.

Suite à des mesures strictes introduites par plusieurs gouvernements en matière de santé et sécurité, d'hygiène, et de fermetures de frontières qui entravent fortement notre capacité à continuer à maintenir nos approvisionnements et la production, nous avons décidé, en coordination avec nos partenaires sociaux, de suspendre temporairement la production sur certaines de nos lignes de production européennes lorsque cela est jugé nécessaire. La mise en ?uvre de ces mesures devrait prendre quelques jours en fonction des différentes opérations. Nous continuons également à maximiser le travail à domicile dans la mesure du possible.

Le redémarrage et le niveau de production supplémentaire seront adaptés en fonction des futures mesures ordonnées par les autorités, de leurs impacts sur nos effectifs, et de la situation de production de nos clients. Notre configuration de production multi-usines minimisera l'impact pour les clients de part sa flexibilité. Tous nos centres de service continuent de fonctionner normalement pour le moment.

Nous continuerons à suivre attentivement la situation et restons pleinement déterminés à adapter nos actions dans le meilleur intérêt de nos parties prenantes.

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans les produits de spécialité à forte valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel réparti sur six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France, Aperam possède un réseau de distribution, de transformation et de services intégré et des installations uniques pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir d'exploitations forestières propres certifiées FSC).

En 2019, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,240 milliards d'euros et des expéditions d'acier de 1,79 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.





Contact

Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103

Investor Relations / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 67 304