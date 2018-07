Aperam : manque le consensus pour son chiffre d'affaires

(Reuters) - Le sidérurgiste Aperam a publié mardi un bénéfice net de 80 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, en baisse de cinq millions d'euros par rapport aux trois premiers mois de l'année mais en hausse de quatre millions sur un an.

L'excédent brut d'exploitation (EBE ou Ebitda) a atteint 150 millions d'euros sur la période, inférieur à son niveau du deuxième trimestre 2017 (154 millions) mais en hausse de neuf millions par rapport aux trois premiers mois de 2018.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,22 milliard d'euros, comparable à celui du premier trimestre mais inférieur au consensus Reuters qui était à 1,30 milliard.

Le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux a dit avoir expédié 508.000 tonnes d'acier durant le trimestre, contre 478.000 un an plus tôt.

"Aperam améliore une nouvelle fois ses performances opérationnelles trimestrielles grâce à une demande solide au sein des marchés européens et brésiliens, ainsi qu'à son modèle de gestion robuste", a déclaré dans un communiqué le directeur général Timoteo Di Maulo.

"Nous avons réussi cela malgré des conditions de marché difficiles, et une perturbation temporaire au Brésil due à une grève nationale."

Pour le troisième trimestre en cours, Aperam dit s'attendre à une baisse de son Ebitda en raison du ralentissement saisonnier habituel en Europe. La dette nette devrait rester à un bas niveau, ajoute le groupe.

A plus long terme, Aperam dit rester confiant quant aux fondamentaux du marché de l'acier inoxydable et au potentiel de reprise en cours du marché brésilien.

(Véronique Tison pour le service français)