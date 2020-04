Aperam : nomme Sudhakar Sivaji directeur financier après la démission de Sandeep Jalan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'acier inoxydable Aperam a annoncé mardi la nomination de Sudhakar Sivaji au poste de directeur financier, à la suite de la démission de Sandeep Jalan.

Sudhakar Sivaji, 40 ans, deviendra membre de l'équipe de direction d'Aperam et directeur financier d'Aperam à compter du 6 mai 2020, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le nouveau responsable des finances de l'entreprise affiche près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance et des projets de transformation, et a passé 12 ans au sein du groupe sidérurgique allemand Thyssenkrupp Steel et de ses centres de services.

De son côté, Sandeep Jalan quitte la société "pour poursuivre d'autres opportunités de carrière en dehors de l'industrie sidérurgique et minière", a précisé Aperam.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr; ed: VLV

