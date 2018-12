Aperam : renonce à acquérir VDM Metals après les objections de la Commission européenne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'acier inoxydable Aperam a annoncé vendredi renoncer au rachat du producteur de métaux allemand VDM Metals, à la suite de l'ouverture d'une enquête approfondie par la Commission européenne en raison de craintes de réduction de la concurrence sur le marché de la fourniture d'alliages de nickel.

Les "barrières conceptuelles concernant la création d'un champion européen des alliages" et le fait que la Commission n'a pas "reconnu l'existence d'un marché mondial pour les alliages de spécialité" est "hautement regrettable", a commenté le directeur général d'Aperam, Timoteo Di Maulo. Cette situation a conduit le groupe à "estimer que répondre aux inquiétudes de la Commission européenne rendrait impossible la réalisation d'une opération relutive" et ainsi à se retirer de l'accord de rachat signé avec Lindsay Goldberg Votel et Falcon Metals, propriétaires de VDM Metals, a poursuivi le dirigeant.

La Commission européenne avait annoncé fin novembre l'ouverture d'une enquête approfondie sur le rachat de VDM Metals par Aperam, craignant que "cette concentration ne puisse réduire la concurrence dans la fourniture d'alliages de nickel".

L'enquête initiale menée sur le marché par la Commission avait soulevé des questions se rapportant en particulier à la combinaison des offres de produits plats en alliages de nickel d'Aperam et de VDM, notamment en ce qui concerne les plaques et les feuilles en alliages de nickel et les bandes en alliages de nickel.

Le projet d'acquisition de VDM par Aperam avait été annoncé en avril dernier par le producteur d'acier inoxydable qui, avec cette opération, comptait se renforcer dans les alliages haut de gamme.

Le prix de la transaction s'élèvait à 438 millions d'euros pour 100% des actions VDM Metals, ce qui correspondait à une valeur d'entreprise de 596 millions d'euros, avait alors précisé Aperam.

Aperam va continuer à se baser sur "un bilan financier solide" et des mesures internes afin de faire face à un "environnement extrêmement exigeant, tout en restant à la recherche d'opportunités relutives", a ajouté Timoteo Di Maulo.

