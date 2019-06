Aperam : retrait des services de notation demandé

14/06/2019 | 13:36

Aperam a annoncé jeudi soir sa demande de retrait des services de notation auprès des agences S&P Global Ratings et de Moody's Investor Service, tout en réaffirmant son engagement à maintenir des ratios financiers 'Investment Grade'.



'Compte tenu de notre faible niveau d'endettement et de la nature des besoins de financement, les services de notation de crédit n'étaient plus considérés comme nécessaires', a expliqué Timoteo Di Maulo, le CEO du groupe d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux.



