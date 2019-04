« ReplayTarget » : aymo lance une toute nouvelle offre de publicité mobile pour la création de groupes cibles et l'exploitation de leurs données

Retour

02.04.19

APGISGA élargit son portefeuille aymo avec une solution de ciblage mobile supplémentaire basée sur les données de localisation. Avec le nouveau ReplayTarget de la gamme de produits aymo existante, les groupes cibles sont définis pour la première fois sur la base des sites visités précédemment.

L'élargissement de la technologie développée par APG|SGA ouvre de toutes nouvelles possibilités pour le marché de la publicité et pose un nouveau jalon sur le marché de la publicité mobile. Avec l'offre aymo ReplayTarget, il est pour la première fois possible d'accéder aux données collectées dans le passé.

On dessine ce qu'on appelle des polygones sur une carte pour délimiter un groupe cible. Les utilisateurs d'applications qui se sont trouvés dans ces zones géographiques à un moment précis par le passé sont enregistrés et affectés à un groupe cible correspondant. Les Mobile Ads ne seront alors affichées qu'aux utilisateurs qui se sont trouvés, preuve à l'appui, dans les polygones sélectionnés pendant la période définie. Par exemple, les annonceurs peuvent s'adresser au groupe cible des «fans de football» parce que les smartphones des utilisateurs ont été enregistrés dans les stades de football l'année dernière.

aymo est le ciblage mobile le plus précis de Suisse. La technologie des données de localisation s'appuie sur le transfert direct de données vers des applications mobiles de haute qualité et à taux de pénétration élevé qui génèrent plus de 3,8 millions de points de données de localisation par jour. ReplayTarget est maintenant le sixième produit de la série aymo et peut être combiné avec LiveTarget, ReTarget ainsi qu'avec les solutions de publicité extérieure analogiques et numériques d'APG|SGA.

