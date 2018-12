APG SGA : À partir du 1er janvier 2019, APG|SGA Traffic commercialisera désormais les surfaces publicitaires des trains CFF

Retour

10.12.18

Dans le cadre d'un appel d'offres public des CFF, APG|SGA s'est vu attribuer en 2017 l'ensemble des lots concernant toute la publicité tierce analogique et numérique dans toutes les gares de Suisse ainsi que désormais aussi la commercialisation exclusive de la publicité à l'intérieur et à l'extérieur des trains.

À partir du 1er janvier 2019, APG|SGA Traffic commercialisera les plus de 15 800 surfaces intérieures (RailPoster et RailMidiPoster) des trains CFF de toute la Suisse. APG|SGA Traffic commercialisera également plus de 70 locomotives et compositions de train en tant que surfaces de publicité extérieures. Jusqu'à ce jour, CFF Voyageurs vendait les surfaces intérieures et extérieures de son propre chef. APG|SGA Traffic prendra en charge les collaborateurs actuels des CFF et profitera ainsi dès le départ des connaissances techniques et des relations clients. L'offre de publicité éprouvée et les services qui y sont liés sont maintenus et systématiquement développés.

Aujourd'hui déjà, APG|SGA Traffic commercialise plus de 200 000 surfaces publicitaires de plus de 125 entreprises de transports publics dans toute la Suisse. Les surfaces de publicité intérieures et extérieures des trains CFF complètent idéalement le portefeuille existant. Les nouvelles synergies dans les transports publics génèrent ainsi des chances de contact élevées avec des groupes cibles attrayants ainsi que la mise en place de taux de pénétration efficaces en un temps record. Avec cet atout, les annonceurs profitent d'une offre de publicité extérieure encore plus complète en Suisse, qui couvre l'ensemble des Touchpoints tout au long du Out of Home Customer Journey.

