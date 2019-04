APG SGA : La SZU opte pour APG|SGA et devient plus numérique

Retour

03.04.19

Dans le cadre d'un appel d'offres public, la Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) a choisi APG|SGA comme partenaire contractuel pour les cinq prochaines années. Le portefeuille de produits actuel et futur a été mis au concours en deux lots séparés. Le premier lot porte sur la numérisation des emplacements les plus appropriés sur la base de surfaces existantes. Le lot 2 numérique comprend de nouvelles possibilités d'aménagement d'ePanels et d'eBoards aux meilleurs emplacements. La majeure partie des surfaces publicitaires se trouve sur le territoire de la ville de Zurich. Le coeur de la soumission était la gare centrale de Zurich, desservie par la SZU avec les lignes S4 et S10.

Le 7 décembre 2018, la SZU a lancé l'appel d'offres intitulé « Placement de publicité extérieure dans l'espace de la Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG ». Le lot 1 de l'appel d'offres portait sur 170 surfaces existantes, la plupart d'entre elles se trouvant dans les gares de la ville de Zurich. La société APG|SGA, qui a remporté l'appel d'offres, transformera dans les prochains mois des surfaces publicitaires en supports numériques dans des emplacements attractifs. De nouveaux supports publicitaires numériques ont été mis au concours dans le lot 2. Le concept d'APG|SGA prévoit des écrans numériques supplémentaires dans des emplacements privilégiés de la gare centrale de Zurich et de la station Selnau.

Marco Graf, directeur du marketing chez SZU, se réjouit de la collaboration avec APG|SGA : « Nous n'avons pas seulement été convaincus par l'offre financière d'APG|SGA, mais aussi par le concept commercial bien pensé, qui a été une des composantes principales des critères d'adjudication. » En remportant l'appel d'offres SZU, APG|SGA étend non seulement sa position de leader dans le domaine du Digital Out of Home dans la ville de Zurich, mais continue aussi de rester le fournisseur exclusif dans la gare centrale de Zurich en raison des contrats avec les CFF et la SZU.

