APG SGA : Lancement d'une nouvelle équipe de vente « Airport Advertising »

Retour

12.09.19

À partir du 1er janvier 2020, APG|SGA prend en charge la commercialisation et la gestion exclusives de toutes les surfaces publicitaires analogiques et numériques, formats spéciaux compris, de l'aéroport de Zurich. Le domaine d'offres « Airport Advertising » a été spécialement créé pour assurer le suivi de ce marché publicitaire. La nouvelle unité de vente et de conseil travaille en étroite collaboration avec toute l'équipe de marketing et de vente d'APG|SGA ainsi que de JCDecaux One World et se compose de trois professionnels. Airport Advertising est directement subordonné à Andy Bürki, responsable Advertising Market, et sera dirigé par Tony Mandingorra (photo), qui était jusque-là à la tête du secteur International Sales.



Tony Mandingorra est désormais Head of Airport Advertising d'APG|SGA. Il parle cinq langues et travaille depuis 2002 pour l'entreprise de publicité extérieure, notamment en tant que responsable International Sales et Key Account Manager. Au cours de sa carrière, il a également été directeur des ventes pour les États-Unis et l'Europe de l'Ouest chez Gessner AG et directeur Acquisition chez Geyst AG.

Deux nouvelles collaboratrices chez Airport Advertising

Barbara Borri (Sales Manager) travaille depuis 2011 au sein de différents domaines d'offres d'APG|SGA. Elle avait au préalable acquis de l'expérience dans la planification médias et la gestion de projets chez Publicitas et Felten & Compagnie AG. Marissa Jaun (Backoffice) a commencé sa carrière dans le service clientèle chez Clear Channel Suisse avant d'arriver en 2014 chez APG|SGA, où elle a travaillé à l'Acquisition avant de passer aux Ventes Back Office. Ces expertes du marketing assurent que les campagnes Airport Advertising répondent aux standards de qualité les plus élevés et à toutes les exigences de l'aéroport.

Airport Advertising d'APG|SGA est synonyme de solutions de publicité extérieure innovantes qui séduisent les voyageurs et visiteurs de l'aéroport de Zurich, tout en offrant aux marques une plateforme de communication de haute qualité. Les annonceurs profitent d'une présence sur des sites haut de gamme fortement fréquentés dans un cadre international. Côté aérogare et côté piste, des sites attractifs permettent de créer des univers de marques fascinants. Cela permet également de saluer et toucher les passagers à destination de la Suisse pour les vacances ou les affaires. « Nous allons créer de nouvelles expériences de marques riches en émotions en étroite collaboration avec l'aéroport de Zurich », explique Tony Mandingorra.

Succession à la direction du secteur International Sales

Yvonne De Angelis succède à Tony Mandingorra à la tête du secteur International Sales. Elle était jusqu'à présent responsable de clients clés nationaux chez APG|SGA. Mme De Angelis parle quatre langues et dispose d'un savoir-faire dans le marketing et la publicité extérieure dans tous les espaces de communication. Sa carrière l'a emmenée à Singapour, Londres, ainsi que dans différentes régions linguistiques de Suisse, notamment en tant que responsable marketing chez H&M.

Informations complémentaires

https://www.apgsga-airport.ch/fr

Contact médias

Nadja Mühlemann, service de presse

T+41 58 220 70 71, media@apgsga.ch

Téléchargements Communiqué de presse Tony Mandingorra Barbara Borri Marissa Jaun Yvonne de Angelis