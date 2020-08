APG|SGA : Lettre aux actionnaires 2020-1 0 03/08/2020 | 15:31 Envoyer par e-mail :

Lettre aux actionnaires www.apgsga.ch APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 3 La croissance des activités est temporairement entravée par la pandémie de Covid-19. Des mesures d'ensemble pour préserver les liquidités et réduire les coûts. L'accent est mis sur des projets de croissance dans les domaines de la transition numérique, des données et de l'innovation. Situation financière solide. En bref Revenus publicitaires : CHF 107.8 millions -29.2% (Suisse -28.6%, International -40.5%)

-29.2% (Suisse -28.6%, International -40.5%) EBITDA : CHF -0.2 millions

-0.2 millions EBIT : CHF -5.1 millions

-5.1 millions Résultat net du groupe : CHF -5.1 millions

-5.1 millions Cash flow disponible : CHF 3.0 millions Chiffres clés en 1 000 CHF 1er semestre 1er semestre Variation 2020 2019 Revenus publicitaires 107 810 152 262 -29.2% - Suisse 103 484 144 994 -28.6% - International 4 326 7 269 -40.5% Recettes d'exploitation 110 297 153 127 -28.0% EBITDA -206 29 741 -100.7% - en % des recettes d'exploitation -0.2% 19.4% EBIT -5 092 24 441 -120.8% - en % des recettes d'exploitation -4.6% 16.0% Résultat net du groupe -5 066 19 386 -126.1% - en % des recettes d'exploitation -4.6% 12.7% Cash flow provenant des activités d'exploitation 4 786 12 505 -61.7% Cash flow disponible1 2 968 9 807 -69.7% Investissements immobilisations corporelles 3 018 2 738 10.2% - supports publicitaires 2 718 2 168 25.4% - autres immobilisations 300 570 -47.4% Perte/Bénéfice par action, en CHF -1.69 6.46 -126.2% EBITDA: résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations incorporelles EBIT: résultat d'exploitation avant intérêts et impôts 1 Cash flow provenant des activités d'exploitation (cash flow opérationnel) CHF 4 786 (exercice précédent: 12 505) moins le cash flow provenant des investissements CHF 1 818 (exercice précédent: 2 698), (voir page 12 Flux de trésorerie consolidés) 4 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 Madame, Monsieur, chers actionnaires, Evolution générale des affaires Le début d'année a d'abord été très satisfaisant pour APG|SGA. En janvier et en février, le chiffre d'affaires a connu une augmentation marquée. Nos projets de développement ont évolué favorablement et nous ont permis d'envisager le reste de l'année avec optimisme. A partir de mars, l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat a considérablement fléchi du jour au lendemain, conséquence directe de la pandémie de Covid-19. Cela est dû aux deux facteurs détaillés ci-dessous, qui sont indépendants de notre volonté. Premièrement, le modèle commercial d'une société de publicité extérieure se fonde sur la pénétration des médias publicitaires au sein de la population. Dans le cas d'APG|SGA, il s'agit d'espaces publicitaires analogiques ou numériques, notamment dans les espaces publics, les gares ou les aéroports. A partir du mois de mars, les mesures de confinement ordonnées par le Conseil fédéral dans l'intérêt général ont entraîné un effondrement massif de la fréquentation du public dans ces espaces de communication. En conséquence, une base importante de nos activités commerciales a été perdue, et un grand nombre d'annonceurs ont immédiatement annulé leurs campagnes. Deuxièmement, les fermetures de magasins imposées en vertu de l'ordonnance de nécessité pendant la période de confinement ont conduit les fournisseurs à mettre un terme à leurs campagnes publicitaires parce que les clients ne pouvaient plus acheter les marchandises sur place. Les perspectives économiques difficiles prévisibles et la pression des coûts, également pour les annonceurs, ont conduit à une nouvelle restriction des activités publicitaires. La baisse du chiffre d'affaires qui en a résulté, en particulier au deuxième trimestre, a directement et très durement touché l'entreprise. À cela s'ajoutent les effets sur le résultat dus aux garanties minimales et aux redevances commerciales plus élevées, qui ont des répercussions négatives dans le contexte de cette chute historique des ventes. Dès le début de de la pandémie, nous avons systématiquement mis en œuvre de nombreuses mesures de grande envergure pour préserver les liquidités et réduire les coûts. Nos actionnaires, nos collaboratrices et collaborateurs et nos partenaires contractuels ont fait preuve d'une grande solidarité et ont contribué à soutenir l'entreprise dans cette situation de crise exceptionnelle. Malgré un contexte général encore difficile et une visibilité limitée pour la période à venir, les facteurs fondamentaux, tant pour la publicité extérieure que pour APG|SGA, restent positifs, comme l'a montré le début de l'année. C'est pourquoi, malgré des mesures d'ensemble strictes en matière de coûts, nous avons notamment poursuivi le développement de nos projets numériques et élargi notre portefeuille de services. En outre, divers contrats de commercialisation ont été signés au cours des derniers mois. Nous sommes donc convaincus que nous disposons de toutes les conditions nécessaires pour renforcer durablement notre position concurrentielle. Groupe APG|SGA Au cours du premier semestre 2020, le groupe APG|SGA a généré des revenus publicitaires totales de CHF 107.8 millions, soit une baisse de 29.2% du chiffre d'affaires. Les revenus immobiliers de CHF 0.8 millions sont à peu près équivalents à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les autres recettes d'exploitation sont constituées de gains sur la vente d'immobilisations corporelles qui ne sont plus nécessaires et se sont élevées à CHF 1.7 millions au cours de la période considérée, ce qui donne des recettes d'exploitation de CHF 110.3 millions pour le premier semestre 2020, soit une diminution de 28.0%. APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 5 Les frais de redevances et commissions en pourcentage des recettes d'exploitation se sont élevés à 63.6% au premier semestre 2020, ce qui est nettement plus élevé que les 50.9% enregistrés à la même période de l'exercice écoulé. Les contrats de concession avec des redevances indépendantes des revenus, combinés la forte baisse des recettes, sont la principale raison de cette augmentation. Ce chiffre clé est également influencé par l'intensification de la concurrence sur le marché des acquisitions pour les contrats stratégiques. Les frais de personnel ont été réduits de 15.5% au cours de la période de référence. La suppression des primes, la réduction temporaire de la rémunération des cadres et l'indemnisation du chômage partiel ont contribué à cette réduction. Au cours de la période considérée, les dépenses administratives et d'exploitation ont diminué de 2.4%. Alors que les dépenses pour nos activités traditionnelles ont été réduites d'un pourcentage à deux chiffres, les dépenses pour les projets de croissance dans le portefeuille de services numériques et les plates-formes de réservation et de traitement numériques ont augmenté. La réduction considérable du chiffre d'affaires causée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 a eu de fortes répercussions sur le résultat d'exploitation malgré des mesures strictes de réduction des coûts. L'EBITDA pour la période de référence a été de CHF -0.2 millions (exercice précédent : CHF 29.7 millions) et l'EBIT de CHF -5.1 millions (exercice précédent : CHF 24.4 millions). La APG|SGA établit ses rapports conformément aux Swiss GAAP RPC et a choisi de ne pas capitaliser les reports de pertes. Ainsi, malgré le résultat ordinaire négatif avant impôt, les recettes fiscales ne sont que peu significatives. Le résultat net du groupe pour le premier semestre 2020 s'élève à CHF -5.1 millions (CHF 19.4 millions pour la même période de l'année précédente). Cash flow Un cash flow provenant des activités d'exploitation de CHF 4.8 millions a été réalisé au cours du premier semestre 2020 (CHF 12.5 millions pour la même période de l'exercice précédent). À 61.7%, la baisse a été nettement inférieure à celle du résultat net du groupe, car les créances clients ont fortement diminué. Le cash flow provenant des activités d'exploitation est soumis à des fluctuations saisonnières et est plus faible au premier semestre qu'au second. Après déduction du cash flow provenant des investissements de CHF 1.8 millions, le cash flow disponible est de CHF 3.0 millions (exercice précédent : CHF 9.8 millions). Bilan Le total du bilan a diminué de CHF 16.7 millions pour atteindre CHF 176.2 millions au cours du premier semestre 2020. Les actifs immobilisés ont diminué de CHF 3.1 millions pour atteindre CHF 85.8 millions en raison de la baisse des investissements. Les immobilisations incorporelles s'élèvent à CHF 20.3 millions, ce qui correspond à 11.5% de la somme du bilan. Les actifs circulants ont diminué de CHF 13.6 millions, principalement en raison de la baisse significative des créances clients. Au 30.06.2020, les liquidités s'élèvent à CHF 44.9 millions. Les fonds propres s'élèvent à CHF 72.0 millions, ce qui correspond à un degré d'autofinancement de 40.8%. 6 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 Marché suisse Avec CHF 103.5 millions, les revenus publicitaires d'APG|SGA au cours du premier semestre 2020 ont été inférieurs de 28.6% à ceux de l'exercice précédent. Le déclin a touché tous les segments et toutes les catégories de clients de manière presque égale, les secteurs de la vente par correspondance sur Internet et du commerce de détail s'avérant - ce qui n'est pas surprenant - beaucoup plus robustes. En raison des possibilités de réservation et d'annulation plus souples, la baisse du chiffre d'affaires des offres numériques est comparativement un peu moins prononcée que pour les options publicitaires analogiques. En raison de la fréquentation réduite, les offres dans les espaces de communication des gares, des transports publics et des aéroports ainsi que l'activité de surfaces de promotion ont été plus touchées que la moyenne par des annulations et des demandes d'indemnisation. Les mois de mars, avril et mai ont été particulièrement affectés par la baisse du chiffre d'affaires. Vers la fin du mois de mai et en juin, les premiers signes de reprise sont apparus. Pour soutenir cette dynamique positive, APG|SGA a lancé dès le début du mois de mai, au moment des premières mesures d'assouplissement du confinement, une vaste campagne de promotion des ventes auprès des PME, pour soutenir et stimuler leurs activités publicitaires. Cette offre « Welcome back out of home » a rencontré un écho considérable et de nombreuses campagnes de courte durée ont été mises en œuvre. Ces dernières semaines, les premiers signes d'un certain regain d'activité ont été observés dans les agences et chez les annonceurs. C'est pourquoi le chômage partiel chez APG|SGA a été progressivement supprimé afin de créer les conditions d'exploitation nécessaires à une prospection active du marché. Au cours du premier semestre 2020, de nouvelles zones de branding numérique performantes ont été mises en service dans les principales gares des CFF. Après l'inauguration de six zones de branding exclusif avec 77 « Rail ePanels » dans la gare centrale de Zurich en février, sept autres zones de branding avec 39 nouveaux écrans ont suivi dans les gares de Berne et de Lucerne en juin. Début juin, APG|SGA a lancé son offre de publicité programmatique en coopération avec la principale plate- forme internationale VIOOH. Plus de 500 écrans sont désormais disponibles dans les grandes villes et les gares pour des campagnes programmées et réservées. Cela permet à nos clients de gérer les campagnes numériques de manière très efficace et beaucoup plus souple et de bénéficier d'options de ciblage supplémentaires. Au cours du premier semestre 2020, APG|SGA a pu continuer à optimiser son portefeuille de contrats dans le cadre de diverses procédures d'appel d'offres et créer de bonnes conditions pour la poursuite de sa croissance. Ainsi, APG|SGA et BLS renouvellent leur partenariat et élargissent encore leur coopération. CarPostal a attribué à notre société le contrat de commercialisation d'espaces publicitaires analogiques sur et dans environ 1 600 véhicules. Avec cette part importante du parc de cars postaux, tant en termes de chiffre d'affaires que de supports publicitaires, la APG|SGA poursuit sa coopération de longue date avec le plus grand exploitant de bus de Suisse dans le secteur des transports publics, soulignant ainsi sa position de numéro un du marché de la publicité dans les transports. Le partenariat fructueux avec l'opérateur de transports publics fribourgeois TPF pour la gestion de nombreuses surfaces publicitaires à des endroits attrayants est également renouvelé. APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 7 Marchés internationaux APG|SGA est active à l'étranger, en Serbie, par l'intermédiaire de sa filiale Alma Quattro d.o.o., qui a contribué à hauteur de 4.0% au chiffre d'affaires du groupe au cours de la période considérée. Après une augmentation du chiffre d'affaires au cours des premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente, les ventes en Serbie ont également fortement chuté en avril en raison des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19. Depuis le mois de juin, une lente reprise du chiffre d'affaires a été observée. La baisse des revenus publicitaires au premier semestre 2020 a été de 37.1% en monnaie locale. En raison de l'affaiblissement du dinar serbe, la baisse en francs suisses a été de 40.5%. Bien qu'Alma Quattro ait un contrat exclusif à long terme avec Belgrade, la capitale, au début de 2020 un concurrent a obtenu une concession pour exploiter plus de 250 supports publicitaires numériques dans la ville. À notre avis, cette attribution de concession viole la clause d'exclusivité du contrat existant d'Alma Quattro. Une procédure juridique est actuellement en cours pour contester cette attribution. En outre, diverses initiatives ont été lancées au niveau diplomatique pour protéger les investissements et garantir une procédure équitable et la sécurité juridique. Organisation Lors de l'Assemblée générale annuelle d'APG|SGA SA le 14 mai 2020, Maya Bundt et Jolanda Grob ont été nouvellement élues au Conseil d'administration. Tous les membres du Conseil d'administration candidats à la réélection ont été confirmés pour une année supplémentaire. Le Conseil d'administration est composé de Daniel Hofer (président), Maya Bundt, Xavier Le Clef, Jolanda Grob, Stéphane Prigent, Robert Schmidli (vice-président) et Markus Scheidegger. Robert Schmidli, Markus Scheidegger et Jolanda Grob ont été élus au comité de rémunération du Conseil d'administration. Perspectives L'assouplissement progressif des mesures restrictives depuis le mois de mai a montré à quel point la population appréciait d'être à nouveau « out of home ». De plus en plus de personnes se déplacent à pied, à vélo, en transports publics et en voiture pour se rendre au travail, à l'école, faire leurs achats et se divertir. C'est une bonne nouvelle pour la visibilité des espaces publicitaires d'APG|SGA et cela entraîne à nouveau une augmentation des demandes de devis et des réservations par les annonceurs. Malgré ces indicateurs positifs, les conditions générales restent toutefois difficiles à évaluer, tant en ce qui concerne le déroulement de la pandémie de Covid-19 que l'évolution de l'économie. Il n'est donc pas possible actuellement d'établir des prévisions fiables concernant la marche des affaires au cours du second semestre. Le Conseil d'administration et la direction d'entreprise sont convaincus qu'APG|SGA est dans l'ensemble très bien positionnée et qu'elle sortira de cette crise plus forte grâce à son modèle commercial qui a fait ses preuves. Après tout, les facteurs de base décisifs en faveur des médias hors domicile restent inchangés. Ainsi, la forte dynamique dans laquelle se trouve fondamentalement le marché de la publicité extérieure devrait se poursuivre après que la crise en Suisse aura été surmontée. Nous sommes donc convaincus que les perspectives de marché et de rendement à moyen et long terme des activités opérationnelles restent positives pour APG|SGA, qui joue un rôle de premier plan sur le marché des médias hors domicile analogiques et numériques en Suisse. 8 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement les collaboratrices et collaborateurs d'APG|SGA, qui font face de manière exemplaire et avec beaucoup d'engagement, de flexibilité, de discipline et de confiance à cette situation extraordinaire et savent accepter les mesures prises comme le chômage partiel, le travail à domicile et le respect des règles de distance et d'hygiène. Au nom du Conseil d'administration et de la direction d'entreprise, nous souhaitons également remercier nos actionnaires, nos partenaires commerciaux, nos annonceurs et nos concédants pour leur soutien et leur confiance dans notre entreprise en ces temps difficiles. Daniel Hofer Markus Ehrle Président du Conseil d'administration Chief Executive Officer APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 9 Bilan consolidé Actifs en 1 000 CHF 30.06.2020 31.12.2019 Immobilier 31 729 32 576 Supports publicitaires 22 490 22 381 Autres immobilisations corporelles 3 447 4 074 Immobilisations corporelles 57 666 59 031 Impôts différés actifs 1 367 1 351 Autres immobilisations financières 6 532 7 400 Immobilisations financières 7 899 8 751 Goodwill 5 473 5 648 Droits publicitaires contractuels 14 799 15 515 Immobilisations incorporelles 20 272 21 163 Actifs immobilisés 85 837 88 945 Stocks 4 159 3 865 Clients 24 864 44 331 Autres débiteurs 11 183 7 415 Comptes de régularisation de l'actif 5 219 6 547 Liquidités et placements à terme 44 936 41 762 Actifs circulants 90 361 103 920 Total 176 198 192 865 Passifs en 1 000 CHF 30.06.2020 31.12.2019 Capital-actions 7 800 7 800 Réserves de capital 12 942 13 246 Actions propres -313 -853 Ecarts de conversion -2 454 -2 098 Bénéfice reporté 53 982 59 048 Capitaux propres 71 957 77 143 Dettes financières 322 350 Provisions 7 320 7 979 Impôts différés passifs 3 008 3 302 Capitaux étrangers à long terme 10 650 11 631 Fournisseurs 5 136 7 989 Impôts dus 2 998 7 265 Autres créanciers 34 624 29 995 Comptes de régularisation du passif 49 902 56 454 Provisions 931 2 388 Capitaux étrangers à court terme 93 591 104 091 Capitaux étrangers 104 241 115 722 Total 176 198 192 865 10 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 Compte de profits et pertes consolidé en 1 000 CHF 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Variation Revenus publicitaires 107 810 152 262 -29.2% Revenus immobiliers 826 839 -1.5% Autres revenus d'exploitation 1 661 26 Recettes d'exploitation 110 297 153 127 -28.0% Redevances et commissions -70 153 -77 953 -10.0% Frais de personnel -25 834 -30 566 -15.5% Frais d'exploitation et d'administration -14 516 -14 867 -2.4% Résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) -206 29 741 -100.7% Amortissements des immobilisations corporelles -4 246 -4 644 -8.6% Amortissements des immobilisations incorporelles -465 -481 -3.3% Amortissements goodwill -175 -175 Résultat d'exploitation (EBIT) -5 092 24 441 -120.8% Résultat financier -85 -2 Résultat des entités sous contrôle conjoint -130 Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices -5 177 24 309 -121.3% Impôts sur les bénéfices 111 -4 923 Résultat net du groupe -5 066 19 386 -126.1% Perte/Bénéfice par action de base et dilué, en CHF -1.69 6.46 -126.2% APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 11 Capitaux propres consolidés en 1 000 CHF Capital- Réserves Actions Ecarts de Bénéfice capitaux actions de capital propres conversion reporté propres au 01.01.2019 7 800 13 449 -748 -1 461 77 171 96 211 Résultat net du groupe 19 386 19 386 Différences de conversion -253 -253 Distributions -59 955 -59 955 Achat d'actions propres -342 -342 Vente d'actions propres -215 911 696 Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres -4 -4 au 30.06.2019 7 800 13 230 -179 -1 714 36 602 55 739 au 01.01.2020 7 800 13 246 -853 -2 098 59 048 77 143 Résultat net du groupe -5 066 -5 066 Différences de conversion -356 -356 Achat d'actions propres -370 -370 Vente d'actions propres -300 910 610 Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres -4 -4 au 30.06.2020 7 800 12 942 -313 -2 454 53 982 71 957 12 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 Flux de trésorerie consolidés en 1 000 CHF 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Résultat net du groupe -5 066 19 386 Amortissements 4 886 5 300 Variation des provisions -704 -187 Variation des impôts différés -305 -358 Résultat financier sans effet sur les liquidités 46 20 Bénéfices sur vente d'actifs -1 661 -25 Résultat des entités sous contrôle conjoint 130 Variation des stocks -300 -995 Variation des clients et autres débiteurs 15 555 -2 027 Variation des comptes de régularisation actif 1 295 -4 821 Variation des fournisseurs et autres créanciers -2 432 305 Variation des comptes de régularisation passif -6 528 -4 223 Cash flow provenant des activités d'exploitation 4 786 12 505 Acquisitions d'immobilisations -3 018 -2 738 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -1 324 -24 Ventes d'immobilisations corporelles 1 711 30 Produit de la cession d'autres immobilisations financières 813 34 Cash flow provenant des investissements -1 818 -2 698 Achat d'actions propres -370 -342 Vente d'actions propres 606 692 Remboursement des dettes financières à long terme -22 Dividendes aux actionnaires APG SGA SA -59 956 Cash flow provenant du financement 214 -59 606 Différence de change sur les liquidités -8 2 Variation de trésorerie 3 174 -49 797 Liquidités au 1er janvier 41 762 60 128 Liquidités au 30 juin 44 936 10 331 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 13 Notes relatives aux comptes consolidés Principes régissant l'établissement des comptes d'APG|SGA SA Le présent rapport intermédiaire comprend le bilan semestriel non révisé pour la période s'achevant le 30 juin 2020. Les états financiers consolidés semestriels ont été établis conformément aux exigences concernant les états financiers intermédiaires selon Swiss GAAP RPC 31 Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées, qui admet que les indications et la présentation soient condensées, et conformément au Règlement de cotation de la bourse suisse SIX. APG|SGA ne présente pas de résultats sectoriels dans son rapport financier car ses concurrents directs en Suisse et en Serbie ne le font pas non plus. Cette divulgation entraînerait un désavantage concurrentiel considérable pour APG|SGA en raison de sa faible diversification à l'étranger. Pour présenter des informations financières, la direction doit procéder à des estimations et poser des hypothèses qui influencent les chiffres donnés pour les actifs, passifs, dettes et créances éventuelles au moment de l'établissement du bilan ainsi que les dépenses et produits pendant la période sous revue. Il se peut que les résultats effectifs divergent de ces estimations. Notre activité est soumise à des fluctuations saisonnières. Modification du périmètre de consolidation et parts minoritaires Au premier semestre 2020, le périmètre de consolidation n'a pas été modifié par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Au premier semestre de l'exercice écoulé, le périmètre de consolidation est également resté inchangé par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Modification des capitaux propres Le 14 mai 2020, l'Assemblée générale a décidé qu'aucun dividende ne serait versé pour l'exercice 2019 en raison de la crise actuelle de Covid-19. 14 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 Calendrier Publication des résultats annuels 2020 et du rapport de gestion Lundi 15 mars 2021 Conférence de presse et conférence destinée aux analystes Lundi 15 mars 2021, Zurich Assemblée générale Mercredi 28 avril 2021, Genève Publication des résultats semestriels 2021 Jeudi 29 juillet 2021 Renseignements Markus Ehrle, Chief Executive Officer T +41 58 220 71 73 Beat Hermann, Chief Financial Officer T +41 58 220 77 47 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 30 juillet 2020 15 Explication des termes financiers Cash flow disponible Flux de trésorerie résultant des opérations d'exploitation sous déduction du flux de trésorerie résultant des opérations d'investissement Degré d'autofinancement Capitaux propres en % du total du bilan EBIT Earnings before interest and taxes : résultat d'exploitation avant intérêts et impôts EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation of property, plant, and equipment, and amortization of intangible assets : résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations incorporelles La présente lettre aux actionnaires est disponible en allemand, français et anglais. Le texte allemand fait foi. www.apgsga.ch APG|SGA SA Carrefour de Rive 1 CH-1207 Genève investors@apgsga.ch Imprimé en Suisse Juillet 2020 Tous droits réservés La société APG|SGA SA est l'entreprise de médias Out of Home leader en Suisse. Cotée à la bourse SIX Swiss Exchange de Zurich, elle couvre tous les domaines de la publicité extérieure en étant présente dans les rues et sur les places, dans les gares, les aéroports, les centres commerciaux, les montagnes ainsi que dans et sur les transports publics. Son offre va des campagnes d'affichage de grande ampleur aux grands formats, en passant par les surfaces publicitaires numériques ultramodernes, les formes publicitaires spéciales, les promotions et la publicité mobile. En relation avec les clients, les autorités et le secteur de la publicité, APG|SGA est synonyme de durabilité et d'innovation. Elle veut séduire la population avec les meilleures solutions de communication dans l'espace public. 