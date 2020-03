APG|SGA : Maya Bundt et Jolanda Grob, nouveaux membres du conseil d'administration d' SA

Retour

19.03.20

Le conseil d'administration d'APG|SGA SA proposera Maya Bundt et Jolanda Grob comme nouveaux membres supplémentaires du conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2020.

APG|SGA SA est le leader incontesté du marché suisse des médias Out of Home non seulement dans le secteur analogique, mais aussi dans le secteur numérique. Les facteurs positifs fondamentaux, en particulier dans le segment de la publicité extérieure numérique, offrent à l'entreprise les perspectives attrayantes d'une croissance future et durable. Afin d'exploiter au mieux ces opportunités, les structures de l'entreprise, les ressources et les offres de prestations sont continuellement adaptées dans le cadre d'un processus de transformation intégral. Le conseil d'administration a donc décidé d'accueillir en son sein des compétences complémentaires dans les domaines « Digital/Data » et « Human Resources/Talent ». Les deux nouveaux membres nommés bénéficient d'un grand savoir-faire dans ces domaines. Le conseil d'administration est convaincu que les candidates proposées donneront un élan précieux à APG|SGA SA pour la poursuite du développement positif de l'entreprise.

Maya Bundt

Maya Bundt, née en 1971, est Head Cyber & Digital Solutions chez Swiss Re et, à ce titre, responsable « Cyber Strategy » et « Digital Risk Innovation ». Elle dirige un département global qui développe et met en œuvre de nouveaux concepts et des solutions de marché correspondantes dans le domaine des risques numériques et de la résilience. Depuis 2003, Maya Bundt occupe chez Swiss Re divers postes de direction exigeants, notamment en tant que Head IT Functional Management et Chief of Staff Group Strategy. Avant de rejoindre Swiss Re, Maya Bundt a d'abord travaillé dans la recherche, puis comme Management Consultant chez Boston Consulting Group. De par sa formation, Maya Bundt est une spécialiste en sciences naturelles : elle est titulaire d'un diplôme de géoécologie de l'Université de Bayreuth et d'un doctorat en physico-chimie des sols de l'EPF Zurich. Elle a également suivi des formations complémentaires en statistiques appliquées à l'EPF de Zurich et en finances d'entreprise à l'INSEAD. Maya Bundt a la double citoyenneté suisse et allemande. Elle siège au conseil d'administration de la Banque Valiant depuis 2017. Elle est également membre du « Global Future Council for Cybersecurity » du WEF et partenaire « Governance of Digital Risks » de l'International Center for Corporate Governance.

Jolanda Grob

Jolanda Grob, citoyenne suisse, née en 1973, est Chief Human Resources Officer chez Zurich Compagnie d'Assurances SA et membre de l'Executive Management. Elle est responsable de tout le HR Management de l'entreprise suisse, qui compte plus de 5000 employés, y compris le HR Shared Services Center, qui dessert également le siège mondial à Zurich. Depuis 2010, elle occupe chez Zurich Insurance divers postes de direction dans les RH et dispose de vastes compétences dans tous les domaines du Human Resources Management. Elle a dirigé avec succès des projets et des processus de transformation complexes dans un environnement international. Auparavant, Jolanda Grob était Head of International Learning, Development & Talent Management au siège international d'Amgen et a occupé des fonctions de direction des RH chez Coca-Cola Suisse, Unilever, Deloitte & Touche. Jolanda Grob a terminé ses études à l'Université de Fribourg avec un master (lic.phil. I) en psychologie et pédagogie avec mention honorifique. Elle a ensuite suivi de nombreux cours de deuxièmes et troisième cycles et formations diplomantes axés sur le développement organisationnel, le People Development, le coaching et le Change Management.

