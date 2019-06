APG SGA : Nouvelle structure de l'organisation de conseil et de vente

Retour

19.06.19

Afin de mieux répondre aux besoins les plus variés des annonceurs, APG|SGA regroupe ses capacités et son savoir-faire. Elle renforce ainsi son organisation de conseil et de vente dans le Key Account Management ainsi que dans les régions.

Dans le cadre de la stratégie « One Brand » mise en œuvre le 1er juin 2019, les activités de vente des anciennes marques de segment ont été intégrées dans le nouveau domaine « Advertising Market », placé sous la direction d'Andy Bürki. Les annonceurs bénéficient ainsi et dès à présent d'un conseil, d'une planification et d'un traitement exhaustifs pour tous les formats publicitaires interactifs, numériques et analogiques ainsi que pour les campagnes dans tous les espaces de communication.

Renforcement du Key Account Management (KAM)

Beat Sulzer dirige désormais l'équipe « Agence », Urs Ramsauer l'équipe « Clients directs » et Marcel Baumann l'équipe « Cross Solutions ». Quant aux relations clients internationales, elles sont sous la responsabilité de Tony Mandingorra. Sandra Stocker dirige l'équipe « Planification médias », qui est responsable du support interne et du Backoffice.

Développement des domaines Analyse et Services

Thomas Macho dirige l'équipe « Market Intelligence » et épaule aussi bien le KAM que les régions avec des informations décisives sur le marché, des analyses et des données de recherche pour consolider le conseil clients. Les offres en arrière-plan de service et de prestations orientées clients sont gérées par Reto Pensa et son équipe « Service ventes ».

Plus de proximité avec les clients dans les régions, sur 17 sites

Pour renforcer la proximité avec le marché et les clients, le nombre de régions de vente a passé de quatre à huit. Les responsables des équipes « Conseil à la vente » dans ces régions sont désormais les suivants : Andreas Steltzlen (Berne Centre), Ostelio Schifano (Suisse centrale et Nord), Roger Keller (Zurich Est), Massimo Bonotto (Zurich Sud-Ouest) et, comme par le passé, Beat Nievergelt (Zurich), Pierre-Alain Mettraux (Suisse romande) et Renato Belotti (Sud). Avec cette organisation, les partenaires locaux et régionaux peuvent être servis de façon encore plus intense et orientée solutions.

« Avec cette organisation de vente flexible avec plus de 120 collaborateurs, les annonceurs bénéficient d'interlocuteurs compétents et d'un service complet et professionnel pour toutes les solutions Out of Home interactives, numériques et analogiques ainsi que de Mobile Media pour l'ensemble du portefeuille d'APG|SGA », déclare Andy Bürki, responsable Advertising Market et membre de la direction.

Contact

APGISGA, Société Générale d'Affichage SA, service de presse

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T+41 58 220 70 71, media@apgsga.ch

Téléchargements Communiqué de presse Organigramm (de)