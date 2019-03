APG SGA : |SGA s'équipe pour l'avenir

Retour

APG|SGA mise à l'avenir sur une stratégie « One Brand », le développement des secteurs Digital et Data, ainsi qu'une structure d'entreprise adaptée en conséquence et une direction restreinte

Dans le cadre de sa stratégie de marché, APG|SGA investit durablement dans sa capacité de performance, poursuivant le but affiché de garantir à long terme sa position de leader sur le marché du média Out of Home analogique et numérique, dans un environnement en rapide mutation. APG|SGA se concentre à cette fin sur une stratégie « One Brand » et optimise les structures de l'entreprise. Les collaborateurs et activités des marques de segment d'APG|SGA seront donc intégrés au cœur de métier dès le 1er juin 2019, afin de pouvoir proposer à tous les partenaires du marché une offre de prestations complète et d'un seul tenant. Diverses mesures relatives à l'organisation et au personnel seront prises en parallèle, dans le but de poser de nouveaux jalons dans les secteurs Digital et Data. Daniel Strobel, jusqu'à présent membre de la direction et responsable « Marché publicitaire » assumera dès le 1er avril 2019 la responsabilité générale de la numérisation dans son ensemble et le développement innovant des offres publicitaires dans les gares suisses, et donc aussi la direction de l'unité CFF (APG|SGA Rail). Il se consacrera intégralement à cette mission stratégique et quittera la direction de l'entreprise. Son successeur au poste de responsable du secteur « Marché publicitaire » et membre de la direction sera Andy Bürki, qui rejoindra APG|SGA le 1er avril 2019.

Dans les nouvelles structures, dans lesquelles des circuits de décision rapides ainsi que l'orientation et la proximité client sont au premier plan sur un total de 17 sites, un nouveau secteur intitulé « Marketing & Innovation » sera créé au sein de l'entreprise. Celui-ci accélérera le processus de transformation numérique et sera, au sein d'APG|SGA, une plaque tournante en charge de l'élaboration des offres, de la recherche médias et de la gestion des produits, développera des plateformes eCommerce et des plateformes programmatiques et poursuivra systématiquement les innovations et les activités « New Business ». Par ailleurs, il favorisera aussi la croissance du secteur Mobile Advertising. Beat Holenstein, jusqu'à présent responsable « Partner & Product Management », prendra la direction du secteur « Marketing & Innovation » à partir du 1er juin 2019.

Christian Gotter, jusqu'à présent membre de la direction en tant que responsable logistique, est désormais en charge du secteur élargi « Partner & Operations ». Ce poste englobera à l'avenir le suivi intégral du marché des partenaires (villes, entreprises de transport, aéroports, destinations de montagne, centres commerciaux, propriétaires fonciers, etc.), ainsi que tous les secteurs de la logistique et de Operations. Beat Hermann, CFO du groupe, continuera de diriger le secteur Finance, dont font également partie les services IT et Infrastructure, les participations, l'activité internationale, ainsi que désormais Data Analytics. Le secteur Human Resources dirigé par Marcel Seiler ne sera plus représenté au sein de la direction. En revanche, ses effectifs seront augmentés et il sera directement subordonné au CEO dès le 1er juin 2019.

Dans le cadre de cette restructuration imminente et de la numérisation croissante, APG|SGA investira, dans un avenir proche, des ressources et des moyens financiers considérables dans l'extension et le développement d'innovations, de technologies, la collecte de données et l'analyse, ainsi que dans des spécialistes et talents correspondants. Ainsi, il est prévu entre autres de créer dès maintenant dix nouveaux postes dans divers secteurs et de les ouvrir à des candidatures aussi bien internes qu'externes.

La modification des processus commerciaux et notamment la numérisation croissante conduiront à moyen terme à un autre transfert d'activités. Ainsi, d'ici mi-2020, avec l'exploitation systématique des synergies, aux processus uniformisés et d'autres optimisations, quelque 20 à 25 postes dans les secteurs Backoffice, Administration, Gestion et Logistique devraient être supprimés. Cette réduction des effectifs sera absorbée par des fluctuations naturelles. APG|SGA emploie actuellement en Suisse plus de 500 collaboratrices et collaborateurs.

Les projets en cours depuis plusieurs mois sont poursuivis intensivement, afin que le 1er juin 2019, les changements souhaités dans les structures, les processus et les offres de prestations, ainsi que la stratégie « One Brand » puissent être introduits. Les collaborateurs et les partenaires sont informés en continu de la situation. La direction de l'entreprise et le conseil d'administration sont convaincus que ces mesures complètes permettront d'étendre la position de leader d'APG|SGA sur le marché du média Out of Home analogique et numérique et de renforcer nettement les compétences clés dans les secteurs Innovation, Digital et Data.

1. À propos du passage de Daniel Strobel au poste de responsable de l'unité CFF :

Comme cela a été évoqué dans la lettre aux actionnaires du 27.02.2019, les 2 à 3 prochaines années seront, selon nos attentes, marquées par des investissements et par le développement des compétences clés dans le cadre de la numérisation accrue de notre portefeuille de prestations, qui ouvre à APG|SGA des opportunités attractives. L'un des projets centraux à ce titre est la mise en œuvre du nouveau contrat de commercialisation exclusif et de plusieurs années avec les CFF à partir de 2019, concernant les surfaces publicitaires dans toutes les gares suisses ainsi que sur le matériel roulant. Ce projet requiert des moyens considérables pour développer une offre de supports publicitaires unique, innovante et essentiellement numérique en Suisse. C'est pourquoi nous nous réjouissons vraiment que Daniel Strobel, fort de son expérience de longue date et de son extraordinaire savoir-faire dans le marché de la publicité et le marché des partenaires, accomplisse cette mission stratégique conjointement avec l'équipe CFF d'APG|SGA. Daniel Strobel va quitter la direction de l'entreprise pour pouvoir se consacrer pleinement à cette exigeante activité. Chris Mühlemann, qui a développé APG|SGA Rail avec succès au cours des dernières années, et qui, avec son équipe, a posé les bases pour l'adjudication du contrat par les CFF, quittera l'entreprise en juin 2019 pour des raisons personnelles.

2. À propos de l'arrivée d'Andy Bürki (né en 1974)

Andy Bürki a travaillé en tout douze ans chez Tamedia AG dans diverses fonctions, parmi lesquelles celle de responsable de la promotion de vente. Il a aussi occupé pendant huit ans le poste de responsable du marché de la publicité du Tages-Anzeiger. Il a acquis son expérience dans la publicité extérieure de 2002 à 2006 au sein du Key Account Management de Clear Channel Plakanda GmbH. Au cours des trois ans et demi passés, il a été, en tant que membre de la direction de NZZ Media Solutions AG, responsable du marché de la publicité des produits NZZ. Il est titulaire d'un brevet de gestionnaire marketing, a un diplôme fédéral de responsable en communica-tion et a obtenu en 2013 un Executive Master of Business Administration in General Management à la Haute École d'économie de Zurich.

