APG|SGA : dote de nouvelles forces et de compétences numériques dans le secteur Advertising Market

Retour

21.10.19

APG|SGA renforce le Key Account Management en nommant Karima Ennebbali au poste de Key Account Manager et développe le secteur Gestion des ventes en confiant le poste de responsable à Darius Barmettler.

Karima Ennebbali passe en interne de l'équipe « Market Intelligence » à l'équipe « Key Account Management Clients directs », où elle sera chargée de conseiller les donneurs d'ordre issus de diverses branches. Elle a auparavant acquis de l'expérience dans la commercialisation des médias, entre autres, en tant que Junior Account Manager chez Belcom AG.

Darius Barmettler est depuis le 1er octobre 2019 le nouveau responsable de la Gestion des ventes, chargé du développement et de la réorganisation du secteur. Il développe, en étroite collaboration avec les secteurs Marketing, Management de produit et Conseil à la vente, de nouveaux outils et processus visant à assurer un suivi du marché orienté vers les utilisateurs et basé sur les données. Darius Barmettler vient de chez Goldbach Media AG, où il dirigeait la Digital Out of Home Unit et soutenait divers projets de Business Development.

« Je suis ravi que Karima Ennebbali et Darius Barmettler rejoignent les équipes de conseil et de vente d'APG|SGA dans de nouvelles fonctions. Le fait de redynamiser le suivi de nos clients clés et de renforcer notre expertise numérique pour les workflows et les services basés sur les données souligne notre engagement à proposer aux annonceurs les solutions de publicité extérieure numériques et analogiques les plus innovantes et les plus efficaces de Suisse », déclare Andy Bürki, responsable Advertising Market et membre de la direction.



Contact

APGISGA, Société Générale d'Affichage SA, service de presse

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T +41 58 220 70 71, media@apgsga.ch



Téléchargements Karima Ennebbali JPG Darius Barmettler JPG Communiqué de presse