APG|SGA élargit son offre globale : de nouvelles zones de branding dans les plus grandes gares CFF et une présence exclusive à l'aéroport de Zurich

04.09.19

Dès le 7 octobre 2019, il sera possible de réserver des produits et des prestations analogiques, numériques et interactifs d'APG|SGA pour le premier semestre 2020. Les dernières nouveautés de l'offre sont des zones de branding numériques et exclusives dans les grandes gares CFF ainsi que des surfaces analogiques et numériques à l'aéroport de Zurich. Il y aura également des présences supplémentaires à fort impact avec des formats publicitaires de grande surface dans les centres-villes ainsi que sur les trains.



APG|SGA s'est fixé comme objectif de développer continuellement son offre Out of Home. Avec des solutions innovantes de publicité extérieure, elle s'attache à améliorer l'expérience client, optimiser les possibilités d'information et d'interaction, établir de nouvelles formes accrocheuses de publicité ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la portée des réseaux. Lors de l'ouverture de la « fenêtre de réservation 2020-1 » le 7 octobre 2019, APG|SGA présentera une série de nouveautés attractives, dont cette sélection de points forts :

Zones de branding numériques dans les gares CFF

Dès 2020, les annonceurs pourront mettre en scène leurs marques dans six zones de branding numériques en gare centrale de Zurich. Une présence pouvant être réservée en exclusivité sur des ePanels supplémentaires et les nouveaux « Cubes » garantissent un impact incomparable. À Zurich, la combinaison de toutes les zones de branding permet jusqu'à 2 877 000 chances de contact par semaine. Ces zones de branding ont été planifiées selon des critères audacieux en étroite collaboration avec des experts CFF et les autorités. . Ce nouveau concept numérique optimise non seulement l'impact publicitaire, mais aussi le flux de passants, et sera à l'avenir élargi également à d'autres grandes gares CFF.

Présences exclusives à l'aéroport de Zurich

APG|SGA commercialise désormais l'ensemble de l'offre de publicité extérieure analogique et numérique de l'aéroport de Zurich. Le plus grand aéroport de Suisse achemine chaque année plus de 31 millions de personnes voyageant pour affaires ou à titre privé et constitue ainsi la plateforme idéale pour les marques haut de gamme dans un environnement international.

Des effets accrocheurs

Les messages publicitaires dans des formats spéciaux créent des effets accrocheurs dans des campagnes classiques. Les entreprises pourront montrer leur véritable grandeur sur deux nouveaux « MegaPosters » à un emplacement idéal à Zurich (Bahnhofstrasse et Löwenstrasse). Avec des publicités grand format sur des locomotives CFF traversant la Suisse, les marques garantiront leur présence nationale.

Beaucoup d'autres nouveautés dans le portefeuille d'APG|SGA

Plus d'actualités et d'innovations en un coup d'œil : www.apgsga.ch/ouverture-reservation

Récapitulatif dans l'agenda de poche

APG|SGA propose plus de 300 000 surfaces publicitaires ainsi que de nombreuses prestations au choix. Toutes les offres analogiques, numériques et interactives sont disponibles dans un récapitulatif pratique : www.apgsga.ch/agenda-de-poche

