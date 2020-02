APG/SGA essuie un recul de sa rentabilité en 2019

Zurich (awp) - APG/SGA a vu sa rentabilité reculer en 2019, sous l'effet de frais de redevances plus élevés pour des contrats stratégiques. L'exploitant de surfaces publicitaires versera un dividende de 11 francs suisses par action, contre 20 francs suisses au titre de l'exercice précédent, précise la lettre aux actionnaires publiée mercredi.

Le bénéfice net a chuté de 11,3% à 41,83 millions de francs suisses.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) et le résultat opérationnel (Ebit) ont chacun essuyé une forte baisse, de respectivement 15,5% à 61,41 millions et 13,8% à 51,31 millions. La marge Ebitda a perdu 4,7 points de pourcentages à 19,2% tandis que la marge Ebit a abandonné 3,5 points à 16,0%.

Les revenus publicitaires ont progressé de 5,4% à 318,5 millions grâce à une solide hausse en Suisse (+5,8%). Le groupe a gagné des parts de marché et a renforcé sa palette de produits numériques, explique le communiqué. A l'international, les recette ont toutefois reculé de 2,6% en raison d'effets de change défavorables en Serbie.

Les recettes d'exploitation se sont inscrites en hausse de 5,1% à 320,23 millions.

Les ventes sont inférieures aux prévisions des deux analystes consultés par AWP. Research Partner et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) tablaient sur des recettes de recpectivement 324,3 et 322,3 millions. La ZKB avait néanmoins vu presque juste pour l'Ebitda, escompté à 61,9 millions, l'Ebit, attendu à 51,1 millions et le bénéfice net, prévu à 40,9 millions.

Pour l'exercice en cours, SGA s'attend à des résultats inférieurs à celui de 2019 en raison de l'augmentation des frais de redevances dans les contrats clés, de projets de développement en cours ainsi que de la pression continue de la concurrence et sur les marges.

ol/jh