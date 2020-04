APG/SGA et BLS développent leur coopération

Zurich (awp) - Le spécialiste de la publicité extérieure APG/SGA a remporté trois lots de l'appel d'offres lancé par la compagnie de chemins de fer BLS. Aucun montant n'a été dévoilé.

La concession comprend toutes les surfaces analogiques sur le domaine appartenant à BLS ainsi que les surfaces dédiées à la publicité propre de la compagnie bernoise et encore d'autres surfaces analogiques, actuellement encore gérées par un concurrent jusqu'au 30 juin 2020, selon le communiqué paru jeudi.

L'exploitant d'espaces publicitaires a aussi remporté l'adjudication pour les formes de publicité analogiques sur 750 surfaces, un lot dans et sur les bus pour plus de 500 surfaces et un lot dans et sur les trains pour près de 5500 surfaces publicitaires.

BLS circule dans sept cantons. En plus de son coeur de métier dans le ferroviaire, la compagnie est responsable de la navigation sur les lacs de Thoune et Brienz, ainsi que du ferroutage au Lötschberg.

ck/ol