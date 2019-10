APG|SGA et le Hallenstadion de Zurich: branding numérique avec plus de 75 nouveaux écrans

Retour

29.10.19

Juste à temps pour le début de la saison des manifestations 2019/2020 et le coup d'envoi de la saison de hockey sur glace, APG|SGA commercialise plus de 75 Event eBoards Full HD numériques et modernes dans la plus grande salle polyvalente de Suisse. Pour les clients, cette nouvelle offre numérique crée un environnement publicitaire convivial, de premier ordre et des plus exclusif.

Avec 140 manifestations par an et près d'un million de visiteurs pour des évènements sportifs, culturels ou économiques, le Hallenstadion offre l'environnement idéal pour les nouveaux Event eBoards numériques d'APG|SGA. Avec plus de 75 écrans, les annonceurs bénéficient d'une plateforme exclusive et sans précédent pour présenter leurs produits et services. Dans le seul foyer, se trouvent désormais trente écrans de jusqu'à 75 pouces. L'offre peut être réservée sur une base saisonnière ou quotidienne avec un changement de sujet flexible afin d'atteindre les groupes cibles souhaités.

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse avec le Hallenstadion. Cela nous permet d'offrir à nos clients une plateforme publicitaire innovante et à fort impact. Les messages publicitaires synchronisés de dix secondes par minute chacun créent une expérience de branding numérique unique dans l'environnement attractif du Hallenstadion », explique Patrik Denzler, responsable Partner Management Est.

