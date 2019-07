APG/SGA: la rentabilité s'est étiolée au premier semestre

Données financières (CHF) CA 2019 325 M EBIT 2019 52,0 M Résultat net 2019 - Trésorerie 2019 37,9 M Rendement 2019 4,22% PER 2019 - PER 2020 - VE / CA2019 2,29x VE / CA2020 2,20x Capitalisation 779 M Graphique APG SGA SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique APG SGA SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 240,00 CHF Dernier Cours de Cloture 260,00 CHF Ecart / Objectif Haut -7,69% Ecart / Objectif Moyen -7,69% Ecart / Objectif Bas -7,69% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Markus Ehrle Chief Executive Officer Daniel Hofer Chairman Beat Hermann CFO & Head-International Markets Markus Scheidegger Non-Executive Director Robert Schmidli Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) APG SGA SA -21.21% 787 OMNICOM GROUP 10.19% 17 733 WPP GROUP 11.81% 14 736 PUBLICIS GROUPE -9.54% 11 947 DENTSU INC -22.26% 9 479 INTERPUBLIC GROUP 11.59% 8 914