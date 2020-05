APG SGA: nette détérioration attendue des chiffres clés financiers

Genève (awp) - Le spécialiste de l'affichage publicitaire extérieur APG SGA s'attend à une nette détérioration de ses chiffres clés financiers pour l'exercice 2020, malgré les drastiques mesures d'économies qui ont été prises pour faire face à la crise du coronavirus. Il est impossible, à l'heure actuelle, de prévoir avec certitude quelle sera la marchée des affaires sur l'ensemble de l'année, a précisé la société genevoise, jeudi en marge de son assemblée générale.

Les actionnaires ont accepté toutes les propositions du conseil d'administration. Ils ont notamment renoncé au versement d'un dividende. Ils ont ainsi apporté leur contribution aux efforts de l'entreprise pour minimiser les effets de la pandémie du coronavirus et les mesures restrictives qui ont été prises par les autorités.

Maya Bundt et Jolanda Grob ont été élues pour la première fois au conseil d'administration. Les autres administrateurs en place ont été reconduits pour un an. Daniel Hofer a été confirmé à la présidence.

Début avril, APG SGA avait annoncé son intention de proposer de renoncer au dividende. La société avait aussi indiqué qu'il fallait prévoir un sensible recul du chiffre d'affaires et avait pris diverses mesures dont le chômage partiel, la diminution des coûts et investissements et la réduction des salaires des managers.

