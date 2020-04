APG|SGA : renonce aux dividendes - Assemblée générale sans présence physique

Retour

Après un bon début d'année, l'impact direct des mesures liées au COVID-19 a entraîné d'importantes pertes de chiffre d'affaires pour APG|SGA depuis la mi-mars. Et il n'est pas possible pour l'instant de prévoir combien de temps durera cette situation. Le conseil d'administration a donc réévalué cette dernière et proposera à l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2020 de renoncer aux dividendes initialement prévus et annoncés de CHF 11 par action.

Dans cette situation de crise exceptionnelle, il est important de rester opérationnel et de garantir la trésorerie, dans l'intérêt des clients, des partenaires de marché et des collaborateurs. Outre l'introduction de la réduction de l'horaire de travail et une réduction du salaire de la direction, d'autres mesures globales visant à réduire les coûts et les investissements ont donc été adoptées rapidement.

Le Conseil d'administration et le management sont convaincus qu'APG|SGA dans son ensemble est très solide et qu'avec son modèle d'affaires éprouvé, elle sortira renforcée de cette crise. Les perspectives à moyen et long terme pour les médias Out of Home et pour APG|SGA en tant que prestataire leader sur les marchés analogique et numérique restent positives.

Le conseil d'administration a par ailleurs décidé que l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2020 se tiendra en l'absence physique des actionnaires ou des représentants des actionnaires, conformément à l'Ordonnance 2 COVID-19 édictée par la Confédération, et ce, dans le but de protéger les actionnaires et les collaborateurs. Les actionnaires d'APG|SGA pourront exercer leurs droits de vote par écrit ou par voie électronique par l'intermédiaire du représentant indépendant.

